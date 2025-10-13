На форуме «Креативный код» обсудили меры развития киноиндустрии

О предложениях в стратегию развития киноиндустрии рассказали Теймур Джафаров и Ольга Жукова

В Санкт-Петербурге состоялся форум «Креативный код», организованный Минэкономразвития РФ совместно с ПАО «Газпром». В его рамках лидеры ключевых креативных индустрий и представители министерств обсудили важные вопросы цифровой трансформации отраслей и сформировали меры поддержки.

В частности, о предложениях в стратегию развития киноиндустрии рассказали генеральный продюсер Team Films Теймур Джафаров и исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

Самой волнующей и стоящей на пути отрасли проблемой Джафаров назвал переход части ИП с упрощенной системы налогообложения на НДС: «При вступлении новых правил в силу, мы оказываемся в ситуации, когда затраты на производство контента значительно увеличатся, поскольку почти 90% съемочной группы – это ИП. Более того, учитывая, что цикл производства длится в среднем 2 года, мы будем вынуждены продолжать исполнять договорные обязательства по старым ценам, но с новым налогом, а все риски, связанные с перерасходом производственных бюджетов, несут продюсеры», – заявил он.

Продюсер подчеркнул, что это приведет к сокращению количества и качества фильмов и сериалов (в том числе и создаваемых при государственной финансовой поддержке). Для сохранения прежнего уровня индустрии в условиях новых правил налогообложения станет необходимым увеличение государственной поддержки на производство национальных фильмов в 1,5 раза.

«Сейчас от уплаты налога освобождены только организации, производящие национальный контент. Данное освобождение вводилось тогда, когда услуги по кинопроизводству предпринимателями не были распространенной практикой, в связи с чем необходимость в льготировании ИП просто отсутствовала. Ситуация складывается так, что без такой же льготы для ИП, задействованных в производстве кинопродукции, страна рискует остаться без качественного и конкурентоспособного контента», – добавил Джафаров.

Поддержала это мнение и Ольга Жукова, отметив, что производство контента – это проектная деятельность. «Специалисты привлекаются разными компаниями на разные проекты, работая на них одновременно, под каждый фильм или сериал собирается новая команда. Поэтому мы никак не можем брать их в штат. Это касается художников, композиторов, монтажеров, пошива костюмов, предоставления оборудования, актеров и многого другого. За последние несколько лет мы и так наблюдаем рост стоимости производства более чем на 70%, а вступление изменений в силу значительно увеличит эту цифру, что ощутимо сократит финансовые возможности кинематографистов и впоследствии повлияет на качество и количество контента. В связи с этим, единственным путем решения этой проблемы мы видим предоставление льготы по налогообложению ИП, осуществляющих производство кино и сериалов, по аналогии с правилами, применяемыми к организациям кинематографии», – заявила исполнительный директор АПКиТ.

Ожидается, что по результатам проведенного мероприятия будут сформированы предложения по стратегиям развития отраслей и представлены лидерам сфер для дальнейшего обсуждения.