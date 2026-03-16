Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»

Автор: БК

16 марта 2026

Приз за лучший отечественный дебют достался драме «Космос засыпает» Антона Мамыкина

В Ханты-Мансийске завершился XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня».

Главный приз смотра – «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм – был присужден испанской картине ГЛУХАЯ Эвы Либертад. Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм достался ленте КОСМОС ЗАСЫПАЕТ Антона Мамыкина.

Почетным призом президента фестиваля Эмира Кустурицы с формулировкой «За поддержание творческого огня в российском кинематографе» был награжден Федор Бондарчук. 

Список некоторых лауреатов

Международный конкурс
• Приз «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм – ГЛУХАЯ (реж. Эва Либертад, Испания)
• Приз «Серебряная тайга» за дебютный фильм – ФОРМА МОМО (реж. Трибени Рай, Индия / Республика Корея)
• Приз «Бронзовая тайга» за дебютный фильм – МОНЕТА (реж. Эмилиано Данте, Италия / Сербия)
• Специальное упоминание жюри – команда саунд-дизайна фильма ГЛУХАЯ (реж. Эва Либертад)
• Специальное упоминание жюри – ПЕСНИ ЛУННОГО КОРОЛЯ (реж. Настасья Лапшина)
• Специальное упоминание жюри – ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ (реж. Араш Аниси)

Конкурс российских дебютов
• Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный кинодебют – КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (реж. Антон Мамыкин)
• Приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль – Марк Эйдельштейн (КОСМОС ЗАСЫПАЕТ, реж. Антон Мамыкин)
• Приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль – Алла Демидова (ВЕЛИЧИЕ_ОТСУТСТВИЯ, реж. SF9987ND)
• Приз имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу – Владимир Борисов (КОСМОС ЗАСЫПАЕТ, реж. Антон Мамыкин)
• Приз «Серебряная роза» режиссёру-дебютанту за лучшую работу с музыкой – В ГОРАХ. ОН (реж. Саид Толгуров)

Конкурс «Дебют — короткий метр»
• «Малая Золотая тайга» – «Варвара Святая» (реж. Полина Капантина)
• «Малая Серебряная тайга» – «Наш год» (реж. Николай Коваленко)

Фильм-в-работе
ПАДАЕТ СНЕГ (реж. Евгения Громова)

Специальные призы
• Специальный приз компании «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций» – КОСМОС ЗАСЫПАЕТ (реж. Антон Мамыкин)
• Приз президента фестиваля Эмира Кустурицы «За поддержание творческого огня в российском кинематографе» – Федор Бондарчук

