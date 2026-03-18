На RUTUBE начнут выходить микродрамы

Автор: БК

18 марта 2026

Видеосервис представит четыре проекта

На RUTUBE начнут выходить микродрамы, снятые в вертикальном формате для удобства просмотра на смартфонах.

Видеосервис представит четыре оригинальных сериала: драму «Прима» о богатом поклоннике, преследующем балерину провинциального театра; мелодраму «Новая жизнь» о матери и дочери, сбежавших из «золотой клетки»; мистическую мелодраму «Суперсваха» и таинственный проект «Зеркало».

Отмечается, что в производстве также находятся еще несколько проектов.

Напомним, что в прошлом году БК разбирался, как устроен набирающий популярность формат вертикальных сериалов и какие перспективы имеются у него в России.

