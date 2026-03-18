На RUTUBE начнут выходить микродрамы
Автор: БК
18 марта 2026
Видеосервис представит четыре проекта
На RUTUBE начнут выходить микродрамы, снятые в вертикальном формате для удобства просмотра на смартфонах.
Видеосервис представит четыре оригинальных сериала: драму «Прима» о богатом поклоннике, преследующем балерину провинциального театра; мелодраму «Новая жизнь» о матери и дочери, сбежавших из «золотой клетки»; мистическую мелодраму «Суперсваха» и таинственный проект «Зеркало».
Отмечается, что в производстве также находятся еще несколько проектов.
Напомним, что в прошлом году БК разбирался, как устроен набирающий популярность формат вертикальных сериалов и какие перспективы имеются у него в России.
Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздникиПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 годаПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотовПодробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 годПодробнее
В Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о РоссииПодробнее
Стал известен состав жюри конкурса ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»Подробнее
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» вышла из состава АВКПодробнее
Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокатПодробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантовПодробнее
Касса России: пиратские релизы вырвались впередПодробнее
Объявлен народный кастинг в костюмированную мелодраму «История его служанки»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 мартаПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 мартаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Наследник» вырвался в лидерыПодробнее
Стивен Спилберг возглавил список знаменитостей-миллиардеров Forbes за 2025 годПодробнее
Официальная касса России: новая царевнаПодробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»Подробнее
В России могут разрешить использовать данные для обучения ИИ без разрешения их владельцаПодробнее
Universal увеличит кинотеатральное окно для своих проектовПодробнее
Классику Альфреда Хичкока переформатировали в микродрамуПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 годаПодробнее
Гильдия актеров США подготовила специальный контракт для создателей микродрамПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериаловПодробнее
«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в РоссииПодробнее