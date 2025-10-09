top banner

Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов

Автор: БК

9 октября 2025

В настоящее время на платформе доступны 44 сериала

В Wink дебютировал контент, который постепенно набирает популярность на российском рынке – онлайн-кинотеатр запустил раздел «Сторис» с вертикальными сериалами, созданными для быстрого просмотра.

«Мы внимательно следим за бумом коротких вертикальных сериалов в других странах. Они быстро набирают популярность и играют все более значимую бизнес-роль в креативной индустрии. В Китае даже появился специальный термин для коротких драм – “дуаньцзюй”. Эти проекты помогают занять время, которое часто проходит впустую: в городском транспорте или в очередях. Между остановками или даже на эскалаторе можно успеть посмотреть пару эпизодов. В случае, если новый формат “зайдет” нашей аудитории, мы будем думать над созданием оригинальных сериалов, а также спин-оффами, приквелами и сиквелами сериалов линейки Wink Originals в вертикальных мини-вариантах», – заявил генеральный директор Wink Антон Володькин.

Платформа надеется, что микросериалы привлекут в онлайн-кинотеатр новую аудиторию, привыкшую к шорт-видео в социальных сетях.

В настоящее время в разделе «Сторис» доступны 44 сериала. В их числе – «Луна для оборотня», «Амнезия любви не помеха», «Беременна от отца моего бывшего», «Второй ребенок – второй шанс», «Мой тайный принц», «Замуж за босса мафии» и другие.

Пакет вертикальных сериалов для показа на платформе Wink предоставила компания «Медиа-Телеком».

