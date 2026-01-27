top banner

Wink подвел итоги 2025 года

Автор: БК

27 января 2026

Лидером среди сериалов оказался детективный триллер «Фишер»

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о самых популярных проектах, которые пользовались наибольшим спросом у зрителей в минувшем году. 

Лидером по просмотрам среди сериалов стали два сезона детективного триллера «Фишер». На второй строчке оказалась музыкальная мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь». Бронза досталась мелодраме Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской «Москва слезам не верит. Все только начинается». Четвертое место занял еще один проект Крыжовникова – криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Замкнула пятерку семейная сага «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. 

Чарт полнометражных проектов возглавил мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. В тройке лучших также оказались фантастический боевик КРАКЕН Николая Лебедева и комедия Ильи Учителя БАТЯ 2. ДЕД.

Топ-10 сериалов 2025 года на Wink
1. «Фишер» (1-й, 2-й сезоны)
2. «Ландыши. Такая нежная любовь»
3. «Москва слезам не верит. Все только начинается»
4. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
5. «Дети перемен»
6. «Папины дочки. Новые»
7. «Комбинация»
8. «Плакса» (1-й, 2-й сезоны)
9. «Обнальщик»
10. «Челюскин. Первые»

Топ-10 фильмов и мультфильмов 2025 года на Wink
1. ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
2. КРАКЕН
3. БАТЯ 2. ДЕД
4. ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
5. ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
6. МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС
7. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
8. ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
9. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
10. БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

Фото: кадр из сериала «Фишер»

