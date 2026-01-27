Wink подвел итоги 2025 года

Лидером среди сериалов оказался детективный триллер «Фишер»

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о самых популярных проектах, которые пользовались наибольшим спросом у зрителей в минувшем году.

Лидером по просмотрам среди сериалов стали два сезона детективного триллера «Фишер». На второй строчке оказалась музыкальная мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь». Бронза досталась мелодраме Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской «Москва слезам не верит. Все только начинается». Четвертое место занял еще один проект Крыжовникова – криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Замкнула пятерку семейная сага «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Чарт полнометражных проектов возглавил мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ. В тройке лучших также оказались фантастический боевик КРАКЕН Николая Лебедева и комедия Ильи Учителя БАТЯ 2. ДЕД.

Топ-10 сериалов 2025 года на Wink

1. «Фишер» (1-й, 2-й сезоны)

2. «Ландыши. Такая нежная любовь»

3. «Москва слезам не верит. Все только начинается»

4. «Слово пацана. Кровь на асфальте»

5. «Дети перемен»

6. «Папины дочки. Новые»

7. «Комбинация»

8. «Плакса» (1-й, 2-й сезоны)

9. «Обнальщик»

10. «Челюскин. Первые»

Топ-10 фильмов и мультфильмов 2025 года на Wink

1. ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

2. КРАКЕН

3. БАТЯ 2. ДЕД

4. ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

5. ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

6. МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: ПАРК ЧУДЕС

7. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

8. ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

9. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

10. БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

Фото: кадр из сериала «Фишер»