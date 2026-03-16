Искусственный интеллект и кино: новый инструмент или новая индустрия

В Москве прошел международный форум AI-кинематографистов «Генератор», посвященный искусственному интеллекту в кино. Финальная дискуссия мероприятия показала: технология уже перестала быть экспериментом и постепенно становится частью повседневной практики кинопроизводства. Продюсеры, режиссеры, специалисты по анимации и документальному кино обсуждали не столько сам факт появления нейросетей, сколько то, как именно они меняют процессы создания фильмов — от разработки сценария до маркетинга и постпродакшна. Несмотря на разные взгляды, участники сошлись в главном: искусственный интеллект не отменяет традиционное кино, а открывает новые формы творчества и новые возможности для индустрии.

Первую проблематику дискуссии отметила продюсер компаний Versus Pictures / ID Production Екатерина Кононенко. Нейросети на данный момент – доступный инструмент, из-за чего на рынок хлынул быстрый, но не всегда качественный генеративный контент. Однако, ссылаясь на спикера предыдущего дня, продюсера Макара Кожухова, Кононенко предположила, что со временем в этой сфере произойдет естественный отсев. Эта мысль предварила теорию о том, что в итоге искусственный интеллект постепенно превращается в универсальный инструмент кинопроизводства. Если несколько лет назад генеративные технологии воспринимались скорее как любопытный эксперимент, то сегодня они используются на разных этапах работы над фильмом.

Генеративные инструменты существенно снижают порог входа в индустрию. Теперь автору не обязательно иметь большой бюджет или доступ к крупной студии, чтобы реализовать собственную идею. По инициативе Кононенко был показан пример независимого проекта, созданного практически без финансовых ресурсов.

Режиссер и оператор Морад Абдель-Фаттах отметил, что одним из первых применений нейросетей в его практике стало создание визуальных референсов. С помощью генеративных моделей можно быстро сформировать образ сцены — от общего плана до деталей костюма или декораций. Особенно это актуально при работе над сложнопостановочным историческим кино. Такой подход упрощает коммуникацию внутри съемочной группы: художники, операторы и дизайнеры получают точное визуальное представление того, что хочет увидеть режиссер. «Сейчас индустрия проходит тот этап, когда в жизни каждого из нас появился новый «-изм» — это кино, созданное при помощи искусственного интеллекта. Интересно не то, что каждый может снимать, а то, что каждый может снимать там, где это было невозможно сделать раньше. На Луне, в животе, под водой или в утробе матери. Но главное, воспринимать это не как инструмент, который «убьет кино», а как отдельный вид искусства», - позитивно завершил свое выступление постановщик. При этом он посоветовал энтузиастам все же разделять форму ручного производства и синтетического и высказал готовность снять 70-минутый фильм за один день, чтобы доказать, что живое творчество в кинематографе по качеству эмоционального влияния превосходит искусственное.

Практическое применение ИИ сегодня охватывает сразу несколько направлений, подхватил мысли спикеров продюсер Дмитрий Литвинов. В его практике нейросети используются для анализа структуры сценариев, поиска драматургических проблем и даже для первичной редактуры текста. Для продюсеров это способ быстрее оценить проект и подготовить материалы для презентации, на которые раньше уходило до недели, а сейчас – пара часов. Генеративные модели позволяют создавать тестовые сцены, музыкальные клипы или отдельные элементы анимации. Некоторые проекты уже частично или полностью создаются с использованием нейросетей, хотя в большинстве случаев они все еще комбинируются с классическими технологиями — например, 3D-графикой. Так заявленный в производство масштабный проект САДКО будет сниматься с использованием классической CG, однако превизы проекта создаются с помощью нейросетей. Однако основную и ближайшую перспективу использования ИИ в кинематографе Литвинов видит в анимации. Так летом 2026 года в прокат выйдет мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА, созданный полностью ИИ.

Для презентации этого кейса из Беларуси приехал продюсер Олег Атякшев. Он показал собравшимся музыкальный клип из будущего релиза. Это уже второй опыт для компании «Биг Скрин» в производстве ИИ-анимации. Первым был проект БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ЗУБР БУБЛИК И БОЛЬШОЙ ПОБЕГ. Реальная работа подсветила создателям текущие сложности, например, постоянное обновление ИИ-систем, из-за чего кадры, созданные предыдущей версией, выглядели хуже, чем в новой. И выявила недостатки в работе нейросетей. Атякшев признался, что не готов отдать озвучку мультфильма искусственному интеллекту: нанять актера на данном этапе видится более простым, и одновременно более эффективным шагом.

Однако работа ИИ со звуком помогает документалистам, что подтвердила режиссер Ангелина Ашман. ИИ помогает очищать старые аудиозаписи от шумов, восстанавливать архивную хронику или создавать новые версии озвучки, как это можно будет услышать в новых сериях проекта «Рожденные в СССР», где Ашман выступает сорежиссером. Также в документальном кино нейросети открывают новые возможности. Например, они позволяют анимировать фотографии, восстанавливать старую хронику или создавать реконструкции событий, для которых невозможно получить оригинальные кадры. При этом документалисты подчеркивают: технология должна помогать рассказу, а не заменять реальность.

Отдельной темой стало отношение аудитории к нейрокино. Многие проекты, созданные с помощью генеративных моделей, сталкиваются с критикой и скепсисом. Однако практика показывает, что зрители готовы принимать новые форматы, если они интересны с точки зрения сюжета и юмора. Таким примером стал сериал «Феофан», который с момента появления на Start вошел в топ-10 по просмотрам в месяцы премьерных серий. Он сделан нарочито искусственно в формате коротких скетчей, что позволяет его по восприятию сравнить с рилсами в социальных сетях. Однако Станислав Химич, руководитель отдела внедрения искусственного интеллекта на платформе, отметил, что работа с генеративным контентом развивает использование ИИ не только в самом производстве, но и в бэк-офисах компании.

Тем не менее создатели признают, что у нейроконтента есть ограничения: зрители все еще приходят в кино за актерской игрой и эмоциями, которые дают живые исполнители.

Наконец, участники дискуссии, в первую очередь документалист Ангелина Ашман, подчеркнули важную социальную проблему — распространение фейкового контента. Генеративные технологии позволяют создавать убедительные видеоролики, которые могут выглядеть как реальные новости или документальная хроника.

Поэтому авторы и продюсеры считают, что вместе с развитием технологий должна расти и ответственность создателей. Особенно это важно для молодых авторов, которые только начинают работать с нейросетями. Несмотря на опасения и дискуссии, большинство участников форума оценивают ситуацию оптимистично. Для режиссеров, операторов и художников искусственный интеллект становится дополнительным инструментом выражения. Для независимых авторов — возможностью заявить о себе без крупных бюджетов. А для зрителей — шанс увидеть совершенно новые формы кино, которые только начинают появляться. Так, ИИ-евангелист Даниил Трабун предположил, что слопы, так популярные сегодня в социальных сетях, могут вырасти в отдельный жанр нейрокинематографа. Кроме того, он не исключает, что технология дойдет до того, что сами зрители станут соучастниками творческого процесса в кино, имея возможность вставить свои генеративные фрагменты в уже проработанный профессионалами сюжет.

А ключевой и наиболее оптимистичный вывод, к которому пришли все эксперты, сводится к тому, что для управления ИИ в кинематографе все равно требуются опытные специалисты, которые смогут задавать правильные промты для получения высококлассного результата*.

*Текст написан частично с использованием ИИ в качестве профессионального эксперимента

16.03.2026 Автор: Вероника Cкурихина