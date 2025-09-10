top banner
Школа кино «Индустрия» и Wink запускают курс по подготовке продюсеров онлайн-кинотеатров

Автор: БК

10 сентября 2025

Лидером программы станет генеральный директор Wink Антон Володькин

С 6 октября в Школе кино «Индустрия» стартует новая очная программа «Продюсер онлайн-кинотеатра», разработанная совместно с платформой Wink.

Она направлена на подготовку специалистов, обладающих комплексными знаниями о работе видеосервисов. В программу войдут блоки по контентной стратегии, маркетингу, работе редакции, монетизации, а также раздел, посвященный IT и продукту.

Лидером курса станет генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, а в числе преподавателей окажутся Александр Косарим (заместитель генерального директора по контенту Wink), Андрей Золотарев (сценарист, продюсер), Евгения Мельникова (директор по маркетингу Wink), Олег Никитин (директор по технологиям и продуктовой разработке Wink), Артем Орлов (директор по технологиям Wink), Маргарита Головина (директор департамента контента Wink), Антон Савельев (руководитель департамента спонсорства и трансмедийных проектов сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ).

Ожидается, что обучение продлится два месяца. По итогам программы лучшие студенты получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в команде Wink.

Прием заявок открыт на официальном сайте Школы кино «Индустрия» и продлится до 21 сентября включительно.

Фото: пресс-служба Школы кино «Индустрия»

