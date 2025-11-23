Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года

«Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым, перевыпуск «Пятого элемента» и многое другое

На минувшей неделе «Централ Партнершип» анонсировал даты выхода сразу трех отечественных лент на 2026 год – комедии КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (1 апреля), военной драмы АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (24 апреля) и исторической спортивной ленты БИТВА МОТОРОВ (8 октября).

«Атмосфера Кино» поставила на 29 января спортивную драму ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ. Байопик с Егором Бероевым рассказывает о периоде жизни футболиста Никиты Симонян, когда он становится тренером ереванского «Арарата».

A-One Films перевыпустит в российский прокат фантастический экшн ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Культовая лента Люка Бессона вновь появится в кинотеатрах с 18 декабря.

Три зарубежные новинки заявил «Парадиз» – WHATEVER IT TAKES (19 марта), COCORICO 2 (9 апреля) и CHARLIE HARPER (24 сентября). Боевик СЕЗОН ОХОТЫ с Мэлом Гибсоном дебютирует на неделю раньше запланированного, 8 января. Спортивная драма ГИГАНТ с Пирсом Броснаном переместилась с 12 марта на 22 января. Историческая драма ЛЕКАРЬ 2: НАСЛЕДИЕ АВИЦЕННЫ ушла на неделю позже – с 12 на 19 февраля. Мультфильм ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА также задержится – его релиз сдвинулся с 26 февраля на 12 марта. Помимо этого, из графика временно выбыла картина ТАЙНЫ МОЕЙ СЕСТРЫ, которая ранее стояла на 29 января.

Даты релизов появились сразу у двух картин из основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года: U Films выпустит криминальную драму ДЕЛО №137 (5 февраля), а «Про:взгляд» – детективный триллер ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ с Джоди Фостер (16 февраля).

5 февраля в российском прокате также дебютирует историческая драма ТАЙНА АДМИРАЛА УШАКОВА. Главные роли в картине исполнили Иван Трушин, Станислав Дужников, Михаил Боярский, Юрий Беляев, Александр Лазарев-младший и другие. В свою очередь, 26 февраля на экранах появится романтическая комедия СЮРПРИЗ ДЛЯ МАМЫ. Производством обоих картин занималась компания «АЛЛЮР-ФИЛЬМ».

Фото: кадр со съемок фильма БИТВА МОТОРОВ