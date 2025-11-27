top banner
Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложения

Автор: Илья Кувшинов

27 ноября 2025

Крайним сроком на этот раз называется 1 декабря

Paramount, Comcast и Netflix придется потратить больше, чем они планировали – по информации Bloomberg, Warner Bros. Discovery обратился к потенциальным покупателям после первого раунда торгов с просьбой предоставить новые и более выгодные предложения.

Крайним сроком на этот раз называется 1 декабря. По слухам, после рассмотрения новых предложений медиаконгломерат во главе с Дэвидом Заславом может начать эксклюзивные переговоры с одной из компаний.

Напомним, что Comcast и Netflix в первую очередь заинтересованы в кино и телеподразделениях Warner Bros., а также в стриминговом сервисе HBO Max, но не в кабельных телесетях WDB, которые включают в себя CNN, TNT и Discovery Channel. Paramount же по-прежнему намерена приобрести компанию целиком, если предоставится такая возможность.

