Таймураз Бадзиев: «Мы продолжим поддерживать рекламой и второй, и третий уикенды «Волчка»

Автор: Рая Башинская

9 декабря 2025

Один из генеральных продюсеров фильма рассказал БК о продвижении картины и о повышении ее возрастного рейтинга

Приключенческой комедии ВОЛЧОК с Евгением Ткачуком в роли кулачного бойца и Марком-Маликом Мурашкиным в образе дворянина под его защитой удалось сместить на вторую строчку ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3 после трех недель доминирования той в бокс-офисе. Проект MEM Cinema Production и Okko вышел в прокат при поддержке телеканалов «Россия 1», ТНТ и СТС. Один из генеральных продюсеров фильма Таймураз Бадзиев рассказал БК о продвижении картины и о повышении ее возрастного рейтинга.

Как вы оцениваете результаты премьерного уикенда фильма ВОЛЧОК?

Мы довольны сборами первого уикенда, картина стартовала в рамках наших ожиданий.

Как вы позиционировали фильм при продвижении? Какие стороны проекта подсвечивали?

Мы позиционировали ВОЛЧКА как семейное приключенческое кино. При этом картина получила возрастное ограничение 16+ вместо 12+, которое было заявлено изначально.

С чем это связано и как повлияло на прокат, на ваш взгляд?

Это связано с рядом сцен, которые мы решили не вырезать, а все же оставить полноценное кино, как мы его видим. Скорее всего это повлияло, но не критично для нас.

После смены возрастного рейтинга какие моменты пришлось скорректировать в продвижении?

Ничего не корректировали, мы по-прежнему считаем, что это доброе, классное семейное кино. И несмотря на все нюансы, люди идут в кинотеатры. А самое главное – выходят очень довольными, что дает нам право думать о хорошем качестве картины.

Какие ресурсы были задействованы в рекламной кампании проекта?

На мой взгляд, рекламная кампания отличная! В проект поверил Антон Андреевич Златопольский, и присоединилась ВГТРК во главе с телеканалом «Россия 1», за что мы им очень благодарны. Также с нами каналы ТНТ и СТС. Думаю, это масштабная рекламная кампания. Отдельное спасибо кинотеатрам, которые также поверили в наш проект.

Что вы считаете наиболее удачным в продвижении фильма?

Удачный трейлеринг, ролик посмотрело свыше 12 миллионов человек, отличные промоматериалы и сам фильм – главный источник продвижения.

Что вы думаете о реакции зрителей на проект?

Я очень доволен. Не буду скрывать: сам ходил на ряд сеансов, чтобы увидеть и ощутить реакцию из первых уст, как говорится. И это незабываемо: люди смеются, переживают и даже плачут. И самое главное, в конце фильма выходят очень довольными, а для нас самое важное то, что зритель провел два часа с пользой и в удовольствие.

Как ВОЛЧОК будет работать дальше, на ваш взгляд? Будете ли вы поддерживать фильм рекламой после старта? Насколько тут доступны рекламные мощности, учитывая, что включается продвижение новогодних релизов?

Мы продолжаем поддерживать и второй, и третий уикенды. Ресурсы и инвентарь те же, что и для первого.

Как вы думаете, будет ли ВОЛЧОК участвовать в «новогодней битве»?

Мы с дистрибьютором оптимистично смотрим на продление проката фильма. Сейчас мы сконцентрированы на втором уикенде, а дальше станет видно, будет ли фильм участвовать в «новогодней битве».

Фото: пресс-служба «Централ Партнершип»

