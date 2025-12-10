top banner
Фильмы-победители Дальневосточной кинопремии покажут в Москве

Автор: БК

10 декабря 2025

Мероприятия пройдут 16 и 20 декабря

Организаторы Дальневосточной кинопремии объявили о том, что в Москве пройдет цикл специальных мероприятий, в рамках которых публике представят картины из программы 2025-го года.

16 декабря в Киноконцертном зале «Эльдар» будут показаны фильмы НАНИ – ДЕТИ ЗЕМЛИ Дмитрия Качурина и 9 СЕКУНД Олега Штрома, а 20 декабря в кинотеатре «Октябрь» – картины ЯНЖАЙ Оксаны Цепиловой и ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ Дмитрия Панова.

«Мы выбрали самые яркие, на наш взгляд, картины, которые в качестве особого поощрения удостоены показов на центральных экранах столицы. Среди фильмов, которые включены в программу декабрьских спецпоказов, не только победители, но и номинанты, которые вошли в шорт-лист, но не были отмечены призами Экспертным советом», – отметил директор Дальневосточной Кинопремии Филипп Абрютин.  

Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации. Рассадка в зале свободная.

Фото: кадр из фильма 9 СЕКУНД

