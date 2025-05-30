Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок

В 2025 году в рамках премии впервые будут награждаться короткометражные и анимационные фильмы

Стартовал прием заявок на участие во второй национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России.

Отмечается, что в 2025 году в рамках премии впервые будут награждаться короткометражные и анимационные фильмы.

«Короткий метр – это, как правило, проба пера, первый шаг в профессию. Вводя номинацию за лучший короткометражный фильм, мы не только рассчитываем поддержать молодых кинематографистов Дальнего Востока, но и ожидаем увеличения числа заявок, которые получим в этом году, а значит и более серьезной конкуренции», – заявил директор премии Филипп Абрютин.

Подать заявку можно до 30 июня. Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

О месте и времени проведения церемонии вручения II Дальневосточной Кинопремии будет объявлено дополнительно.