Дальневосточная кинопремия открывает прием заявок
В 2025 году в рамках премии впервые будут награждаться короткометражные и анимационные фильмы
Стартовал прием заявок на участие во второй национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России.
Отмечается, что в 2025 году в рамках премии впервые будут награждаться короткометражные и анимационные фильмы.
«Короткий метр – это, как правило, проба пера, первый шаг в профессию. Вводя номинацию за лучший короткометражный фильм, мы не только рассчитываем поддержать молодых кинематографистов Дальнего Востока, но и ожидаем увеличения числа заявок, которые получим в этом году, а значит и более серьезной конкуренции», – заявил директор премии Филипп Абрютин.
Подать заявку можно до 30 июня. Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия.
О месте и времени проведения церемонии вручения II Дальневосточной Кинопремии будет объявлено дополнительно.