«Газпром-Медиа Холдинг» готовит полнометражный фильм об Эмиратах

Об этом сообщил генеральный директор холдинга Александр Жаров

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров сообщил на выступлении в рамках пленарного заседания Российско-Эмиратского бизнес-форума в Дубае, что холдинг готовится к съемкам фильма КАНИКУЛЫ В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ. Ожидается, что проект будет подаваться на программу рибейтов Абу-Даби.

Кроме того, планируется расширение съемок реалити-шоу на территории ОАЭ – в частности, работа над «Выжить в Дубае» будет проходить в том числе в Абу-Даби и Рас-Аль-Хайме. По словам Жарова, популяризация ОАЭ в телешоу среди российских зрителей уже привела к увеличению туристического потока как минимум на 10%.

Он также напомнил, что за последние три года дистрибьютор «Централ Партнершип» представил в кинотеатрах ОАЭ 11 российских фильмов. Гендиректор «Газпром-Медиа» подчеркнул, что регулярные показы российских фильмов должны стать системной частью программы сотрудничества.

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»