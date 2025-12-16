Крис Эванс возвращается в Marvel

«Мстители: Судный день» выйдут в мировой прокат 18 декабря 2026 года

Слухи оказались правдой – Крис Эванс вновь вернется к роли Стива Роджерса в грядущих МСТИТЕЛЯХ: СУДНОМ ДНЕ.

Marvel официально не подтверждает эту информацию, однако в сеть утек первый из четырех роликов грядущего кинокомикса, прикрепленных к кинотеатральному релизу третьего АВАТАРА, и он целиком посвящен персонажу Эванса.

По информации The Hollywood Reporter, маркетологи Disney заготовили сразу четыре тизера новых МСТИТЕЛЕЙ: каждый их них будет выходить раз в неделю и сфокусируется на отдельном герое (Стив Роджерс, Тор, Доктор Дум). Последним роликом станет полноценный тизер самого фильма. Пока неизвестно, появятся ли они в сети официально или будут доступны для просмотра только на больших экранах.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ