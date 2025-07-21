Кевин Файги рассказал о причине неудач последних фильмов Marvel в прокате

Глава студии также заявил, что в будущем количество выпускаемых проектов будет сокращено

Глава Marvel Studios Кевин Файги провел встречу с небольшой группой индустриальных журналистов, чтобы поговорить о прошлом, настоящем и будущем MCU.

В частности, речь пошла и о череде недавних неудач студии. По мнению Файги, никакого падения спроса на кинокомиксы нет – просто, в случае с Marvel, проблемы вызваны переизбытком предложения:

«Впервые в истории MCU количество превзошло качество. Мы на протяжении 12 лет работали над “Сагой бесконечности” и были уверены, что такого не произойдет. У нас всегда было больше персонажей, чем мы могли бы позволить себе фильмов – ведь никто не собирался делать по картине в месяц. Неожиданно, случился запрос на то, что нужно делать больше… И мы такие: “Ну, у нас есть еще герои”», – подчеркнул продюсер.

Напомним, что после пандемии 7 из 13 картин кинематографической вселенной Marvel не смогли взять порог в $500 млн мировых сборов – например, недавние ГРОМОВЕРЖЦЫ*, несмотря на высокие отзывы критиков и зрителей, смогли привлечь только $382 млн. Помимо этого, согласно данным Luminate, аудитория стриминговых шоу MCU на сервисе Disney+ неумолимо снижается.

«Я считаю, что ГРОМОВЕРЖЦЫ* были очень и очень хорошим фильмом. Но сам бренд оказался не таким известным, а большая часть персонажей была из сериалов. Наверное, некоторые зрители подумали, что они должны обязательно смотреть все эти шоу, чтобы понять фильм. Если вы смотрели ГРОМОВЕРЖЦЕВ*, то знаете, что это не так, но, похоже, мы не смогли донести данную информацию до аудитории», – заявил Файги.

Глава Marvel также заявил, что в будущем количество выпускаемых фильмов и сериалов будет сокращено. Помимо этого, как и ожидалось, грядущие СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ во многом станут перезагрузкой для MCU – в частности, Файги заявил, что однажды студия выберет новых актеров на роли культовых персонажей, вроде Тони Старка или Стива Роджерса.

«Эми Паскаль и Дэвид Хейман сейчас ищут нового Джеймса Бонда. Дэвид Коренсвет в роли нового Супермена – потрясающий. Так будет всегда. Очень трудно, когда актер настолько сроднился с персонажем. Как можно заменить Шона Коннери в роли агента 007, правда?» – добавил продюсер.

Фото: кадр со съемок фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ