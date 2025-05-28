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Marvel может потерять около $100 млн на «Громовержцах*»

Автор: Илья Кувшинов

28 мая 2025

Мировая касса проекта, на данный момент, достигла $355 млн

Новый кинокомикс Marvel ГРОМОВЕРЖЦЫ* был довольно высоко оценен критиками и зрителями, однако так и не смог стать хитом – аналитики прогнозируют, что студия потеряет на картине около $100 млн.

По данным на 26 мая, экшн о команде антигероев смог заработать $174 млн на американском рынке и $181 млн – на международном. Инсайдеры утверждают, что проект смог бы достичь точки безубыточности при мировой кассе в $500 млн, однако, судя по текущим результатам, ГРОМОВЕРЖЦАМ* даже не удастся перешагнуть порог в $400 млн.

Профессионалы индустрии отмечают, что подобные цифры продолжают сигнализировать о явном ослаблении зрительского энтузиазма к кинокомиксам, и подчеркивают, что Marvel, возможно, необходимо пересмотреть свой подход к повествованию. Тем не менее, студийные инсайдеры делают большие ставки на грядущую ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЧЕТВЕРКУ, релиз которой намечен на 25 июля.

Напомним, что самым провальным фильмом кинематографической вселенной Marvel (MCU) остается КАПИТАН МАРВЕЛ 2, заработавший в мировом прокате всего $205 млн.

Фото: кадр из фильма ГРОМОВЕРЖЦЫ*

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