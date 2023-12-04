«Капитан Марвел 2» стал самым провальным фильмом в истории MCU

Представители Disney перестанут отчитываться по международным и общемировым сборам фильма

Сиквел КАПИТАНА МАРВЕЛ стал самым провальным фильмом среди проектов кинематографической вселенной Marvel (MCU) – за четыре недели проката супергеройская лента заработала по миру всего $197 млн. Об этом сообщает Variety.

Представители Disney уже заявили, что с этой недели перестанут отчитываться по международным и общемировым кассовым сборам картины.

В американском прокате КАПИТАН МАРВЕЛ 2 смог заработать всего $80,7 млн, став первым проектом Marvel, не сумевшим преодолеть порог в $100 млн. Тем не менее, картина останется в кинотеатрах до Нового Года, однако это вряд ли поможет студии – за минувший уикенд фильм освоил $2,4 млн.

Напомним, что на прошлой неделе генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер списал кассовую неудачу ленты на то, что на площадке не было достаточного контроля со стороны руководителей.

До выхода КАПИТАНА МАРВЕЛ 2 самым провальным фильмом MCU оставался НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК Луи Летерье, заработавший в 2008 году $264 млн в мировом прокате (без учета инфляции).

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2