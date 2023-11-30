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Боб Айгер высказался на тему кассовых неудач Disney

Автор: Илья Кувшинов

30 ноября 2023

Гендиректор также заявил, что планирует вновь покинуть студию в 2026 году

В среду, 29 ноября, генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер стал гостем саммита DealBook в Нью-Йорке, где заявил о том, что планирует вновь покинуть свою должность по истечении контракта в 2026 году. По словам 72-летнего предпринимателя, процесс преемственности сейчас идет полным ходом.

Айгер также высказался на тему недавнего провала КАПИТАНА МАРВЕЛ 2. Медиамагнат отметил, что сиквел снимался во время пандемии, а на площадке не было достаточного контроля со стороны руководителей.

Что касается других неудач Disney, гендиректор заявил, что в эпоху стримингов «нужно быть реалистичнее», потому что стало все труднее заинтересовать зрителя пойти в кинотеатр. Тем не менее Айгер полагает, что увеличение объема производства для Disney+ было ошибкой со стороны предыдущего руководства и привело к снижению общего качества контента.

Засилие сиквелов также расстраивает Айгера. В будущем он планирует запускать продолжения только в том случае, если история достаточно хороша, чтобы вытянуть на себе фильм.

Предприниматель отметил, что творческие единицы в Disney потеряли представление о том, в чем должна заключаться их работа. «В первую очередь фильм должен развлекать зрителя. Месседж – не главное», – сказал Айгер. По его словам, ситуация только ухудшилась, когда он покинул пост генерального директора в 2020 году.

Фото: The Walt Disney Company

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