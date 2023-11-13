Кассовый провал «Капитана Марвел 2»: что пошло не так?
Аналитики разбираются, почему картина показала самый слабый старт среди проектов MCU
На экраны вышел сиквел КАПИТАНА МАРВЕЛ, показавший самый слабый старт среди проектов кинематографической вселенной Marvel (MCU) в американском и международном прокате. Deadline решил разобраться, в чем причина подобного приема ленты.
Многие скажут, что люди просто устали от кинокомиксов, но очевидно, что это не так: поклонники Marvel – преданные зрители, которые готовы сходить на фильм несколько раз, если он получился хорошим. Так, например, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ стартовала в Штатах с результатом в $181,3 млн и заработала там по итогу почти полмиллиарда. СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 3 тоже сработали не так плохо – начав свой прокат в Америке с $118,4 млн, фильм вышел на $359 млн на родине и на $845 млн в мировом прокате.
Отмечается, что Disney не предпринял никаких попыток рассказать аудитории про КАПИТАНА МАРВЕЛ 2. Во время летнего конвента Comic-Con в Сан-Диего не было ни намека на то, что фильм в скором времени выйдет в прокат – ни баннеров, ни билбордов. Несмотря на забастовку актеров, студия могла показать ролик со съемок или трейлер картины в Hall H, чтобы вызвать хоть какую-то реакцию в соцсетях, однако и этого не случилось. Инсайдеры полагают, что Disney могла заранее предполагать возможный провал картины и поэтому урезала затраты на промокампанию.
Частично в слабом старте ленты виновата забастовка гильдии актеров, из-за которой звезды не могли промоутировать фильм. Но действительно ли отсутствие Бри Ларсон на телевизионных экранах вызвало более чем $100-милионную разницу в сборах с первой частью? Это вряд ли. Один из студийных инсайдеров считает, что успех первого фильма связан с его удачным расположением в прокате – лента выходила в промежутке между ВОЙНОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ и ФИНАЛОМ, когда интерес зрителей к Marvel был максимально высок.
Так или иначе, аналитики сходятся в одном – план Кевина Файги по объединению кинотеатральных проектов и сериалов Marvel на Disney+ в одну большую историю не работает для зрителя. По данным PostTrak, только 64% зрителей, сходивших на КАПИТАНА МАРВЕЛ 2, имеют подписку на сервис.
Любопытно, что спин-офф «Соколиного глаза» – «Эхо», который стартует на Disney+ в январе, будет выпущен под новым брендом Marvel Selects. Он заточен под проекты с цельной историей, для которой не нужно смотреть все прошлые фильмы и сериалы MCU.
Еще немного статистики: 65% зрителей КАПИТАНА МАРВЕЛ 2 в США – мужчины, из них 45% – мужчины старше лет 25 лет. 22% зрителей составили женщины старше 25 лет, а 14% – женщины моложе 25 лет.
Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2