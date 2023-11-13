Американская касса: «Капитан Марвел 2» показал худший старт в истории MCU

Аналитики предполагали, что старт КАПИТАНА МАРВЕЛ 2 будет слабым, поэтому прогнозировали ему сборы в диапазоне от $35 млн до $49 млн за первый уикенд. В итоге новинка смогла пройти почти по верхней границе ожиданий, заработав $47 млн.

Тем не менее, это стало худшим показателем в истории MCU. Отставание от цифр НЕВЕРОЯТНОГО ХАЛКА ($55,4 млн) составило 15,2%, от ВЕЧНЫХ ($71,3 млн) – 34,1%. КАПИТАН МАРВЕЛ 2 не смог опередить и последние киноадаптации комиксов DC – недавний ФЛЭШ начинал прокат с $55 млн, а ЧЕРНЫЙ АДАМ – с $67 млн. Оценка картины на CinemaScore составила B, доля положительных отзывов на PostTrak – 73%.

Лидер двух предыдущих недель, хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ потерял 52,6% сборов прошлого уикенда. Общая выручка ленты достигла $127 млн. Это лучший результат среди фильмов ужасов в 2023 году; предыдущий рекорд принадлежал КРИКУ 6 ($108 млн).

Сохранил место в тройке лидеров фильм-концерт TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, заработавший за уикенд $5,9 млн. Общая выручка релиза достигла $173 млн.

Сборы драмы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я снизились лишь на 4,9%, при этом ее роспись увеличилась на 1002 площадки. Всего на счету ленты Софии Копполы уже $12,7 млн.

На пятое место опустилась драма Мартина Скорсезе УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ. По итогам недели на ее счету $59,9 млн.

Драмеди ОСТАВЛЕННЫЕ также постепенно наращивает свое присутствие в американских кинотеатрах. Если неделей ранее его можно было увидеть только на 64 площадках, то на минувшем уикенде – уже на 778. За три дня касса фильма достигла $3,2 млн, а общая выручка к вечеру воскресенья составила $4,3 млн.

Религиозный мюзикл JOURNEY TO BETHLEHEM начал прокат с $2,4 млн и седьмого места в чарте. Эксперты рассчитывали, что фильм сможет привлечь как минимум $3 млн.

Снижение сборов испаноязычной драмы РАДИКАЛЬНЫЙ составило умеренные 34,1%. За уикенд холдовер заработал $1,8 млн, всего в его активе – $5,2 млн.

Среди новинок ограниченного проката можно отметить фантастическую комедию ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ. Лента с Николасом Кейджем в шести кинотеатрах смогла освоить $216 тысяч.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2

13.11.2023 Автор: Максим Острый