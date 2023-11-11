«Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в США

Лента идет на $47-55 млн за первый уикенд

По предварительной информации, КАПИТАН МАРВЕЛ 2 продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в американском прокате. Deadline сообщает, что супергеройская лента идет на $47-55 млн за первый уикенд.

Для сравнения – это ниже, чем результат НЕВЕРОЯТНОГО ХАЛКА ($55,4 в 2008 году) и ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ ($57,2 в 2015 году).

Безусловно, если говорить о проектах, которые не относятся к кинематографической вселенной от Кевина Файги, то были результаты и хуже – например, МОРБИУС ($39 млн в 2022 году), перезагрузка ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ от 20th Century Fox ($25,6 млн в 2015 году), первый БЛЭЙД ($17 млн в 1998 году) и ЭЛЕКТРА ($12,8 млн в 2005 году).

КАПИТАН МАРВЕЛ 2 также удостоился оценки B на CinemaScore. Ранее из всех картин киновселенной такую же оценку получали только ВЕЧНЫЕ и ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2