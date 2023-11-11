top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в США

«Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в США

Автор: Илья Кувшинов

11 ноября 2023

Лента идет на $47-55 млн за первый уикенд

По предварительной информации, КАПИТАН МАРВЕЛ 2 продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в американском прокате. Deadline сообщает, что супергеройская лента идет на $47-55 млн за первый уикенд.

Для сравнения – это ниже, чем результат НЕВЕРОЯТНОГО ХАЛКА ($55,4 в 2008 году) и ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ ($57,2 в 2015 году).

Безусловно, если говорить о проектах, которые не относятся к кинематографической вселенной от Кевина Файги, то были результаты и хуже – например, МОРБИУС ($39 млн в 2022 году), перезагрузка ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ от 20th Century Fox ($25,6 млн в 2015 году), первый БЛЭЙД ($17 млн в 1998 году) и ЭЛЕКТРА ($12,8 млн в 2005 году).

КАПИТАН МАРВЕЛ 2 также удостоился оценки B на CinemaScore. Ранее из всех картин киновселенной такую же оценку получали только ВЕЧНЫЕ и ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
«По щучьему велению» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 30 октября – 5 ноября 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно выигрывает во второй раз
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Чувства Анны»
Подробнее
Касса России: «По щучьему велению» вновь возглавил прокат
Подробнее
Продолжение «Капитана Марвел» может выступить слабее прошлых картин Marvel
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди премьер лидирует драма «Чувства Анны»
Подробнее
Телеканал «КиноТВ» оштрафовали за показ фильма «V значит вендетта»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Легенда о самбо»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 ноября 2023 года
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Министерство культуры объявило даты проведения питчингов этого года
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Волшебный участок»
Подробнее
Шоураннер «Настоящего детектива» напишет и снимет хоррор для Blumhouse
Подробнее
Cтудии сделали бастующим голливудским актерам «последнее и лучшее» предложение
Подробнее
Бастующие американские актеры не дали ответа насчет «исторического» предложения студий и стримингов
Подробнее