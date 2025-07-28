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Съемки новых «Мстителей» продолжаются с незавершенным сценарием

Автор: Илья Кувшинов

28 июля 2025

Работа над картиной началась еще в апреле

Звезда ЛЮДЕЙ ИКС Ребекка Ромейн, которая вновь вернется к роли Мистик в новых МСТИТЕЛЯХ, рассказала на минувшем Комик-Коне в Сан-Диего, что съемки картины идут без окончательного сценария.

Отвечая на вопрос, сколько у нее еще осталось съемочных дней, актриса заявила The Hollywood Reporter следующее: «Не могу сказать наверняка, потому что они все еще не закончили писать сценарий».

Напомним, что работа над картиной началась в апреле, и тогда инсайдеры утверждали, что Marvel не финализировала рукопись и не до конца утвердила актерский состав проекта. Чуть позднее информацию об этом подтвердил и глава студии Кевин Файги, назвав происходящее «частью творческого процесса».

Релиз кинокомикса МСТИТЕЛИ: СУДНЫЙ ДЕНЬ от братьев Руссо намечен на 18 декабря 2026 года.

Фото: кадр из фильма ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

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