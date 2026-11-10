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«Коммерсант» получил две награды на фестивале в Калифорнии

Автор: БК

10 ноября 2026

Coronado Island Film Festival проходил с 4 по 8 ноября

8 ноября завершился международный кинофестиваль Coronado Island Film Festival (CIFF).

Драма братьев Кравчуков КОММЕРСАНТ была удостоена сразу двух призов американского смотра – «лучший игровой фильм» и «лучший международный фильм».

Экранизация автобиографического бестселлера Андрея Рубанова рассказывает о начинающем предпринимателе (Александр Петров), который в погоне за легкими деньгами оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь, стать другим человеком. 

Среди главных принципов Coronado Island Film Festival – художественное качество, открытость индустрии и особая атмосфера места острова Коронадо, расположенного сразу за мостом от центра Сан-Диего. Ключевой фигурой смотра с момента его основания является американский кинокритик и историк кино Леонард Малтин.

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

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