«Коммерсант» получил две награды на фестивале в Калифорнии

Coronado Island Film Festival проходил с 4 по 8 ноября

8 ноября завершился международный кинофестиваль Coronado Island Film Festival (CIFF).

Драма братьев Кравчуков КОММЕРСАНТ была удостоена сразу двух призов американского смотра – «лучший игровой фильм» и «лучший международный фильм».

Экранизация автобиографического бестселлера Андрея Рубанова рассказывает о начинающем предпринимателе (Александр Петров), который в погоне за легкими деньгами оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь, стать другим человеком.

Среди главных принципов Coronado Island Film Festival – художественное качество, открытость индустрии и особая атмосфера места острова Коронадо, расположенного сразу за мостом от центра Сан-Диего. Ключевой фигурой смотра с момента его основания является американский кинокритик и историк кино Леонард Малтин.

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ