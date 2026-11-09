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«Как пережить брак» примет участие в кинофестивале на Аляске

Автор: БК

9 ноября 2026

Главные роли в картине исполнили Евгения Громова, Александр Яценко и Марианна Шульц

Комедия Юлии Трофимовой КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК попала в программу фестиваля Anchorage International Film Festival (AIFF) на Аляске, который состоится с 4 по 13 декабря.

Главная цель американского смотра, который проводится с 2001 года – популяризация независимого и мирового кинематографа.

В центре сюжета картины – успешная юрист, привыкшая подчинять жизнь работе и строгому порядку. Ее отношения с мужем давно превратились в формальность, а подозрение в измене заставляет героиню задуматься о будущем брака. Ситуацию осложняет приезд эксцентричной матери Марьяны, которая решает по-своему помочь дочери вернуть интерес к жизни. Главные роли исполнили Евгения Громова, Александр Яценко и Марианна Шульц.

КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК выйдет в российский прокат с 17 декабря.

Фото: кадр из фильма КАК ПЕРЕЖИТЬ БРАК

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