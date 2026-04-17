Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале

Смотр продлится до 25 апреля

В Китае стартовал 16-й Пекинский международный кинофестиваль. В этом году РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовал участие сразу трех российских картин в программе смотра.

В основном конкурсе будет соревноваться драмеди ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ Андрея Зайцева. Главные роли в истории о пожилой паре питерских интеллигентов, переживших Великую Отечественную войну детьми, исполнили Александр Адабашьян и Светлана Крючкова. Постановщик представит картину в Пекине лично.

Помимо этого, во внеконкурсной секции «Панорама» состоятся показы военной драмы АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева и спортивного байопика ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ Артема Михалкова.

Пекинский международный кинофестиваль проходит в столице Китая с 2011 года.

Фото: кадр из фильма ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ