Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале

Автор: БК

17 апреля 2026

Смотр продлится до 25 апреля

В Китае стартовал 16-й Пекинский международный кинофестиваль. В этом году РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовал участие сразу трех российских картин в программе смотра.

В основном конкурсе будет соревноваться драмеди ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ Андрея Зайцева. Главные роли в истории о пожилой паре питерских интеллигентов, переживших Великую Отечественную войну детьми, исполнили Александр Адабашьян и Светлана Крючкова. Постановщик представит картину в Пекине лично.

Помимо этого, во внеконкурсной секции «Панорама» состоятся показы военной драмы АВГУСТ Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева и спортивного байопика ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ Артема Михалкова.

Пекинский международный кинофестиваль проходит в столице Китая с 2011 года.

Фото: кадр из фильма ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

Самое читаемое

Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Sony Pictures
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 года
Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
Подробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 апреля
Подробнее
CinemaCon 2026: презентации Angel Studios, Sony Pictures Classics и STUDIOCANAL
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures
Подробнее
Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке
Подробнее
Nickelodeon стала жертвой хакеров
Подробнее
Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вот это драма!» уверенно вырвалась в лидеры
Подробнее
Байопик о Майкле Джексоне выйдет в официальный российский прокат
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
В Москве прошла премьера драмы «Коммерсант»
Подробнее

Новости по теме

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил приз на фестивале в США
Подробнее
Драма «Аутсорс» получила приз на фестивале в Швеции
Подробнее
«Догги» Славы Росса примет участие в программе фестиваля в США
Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее