Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии

Драма ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ отправляется в Индию – новая работа Дмитрия Давыдова примет участие в секции “Cinema of the World” 56-го Индийского международного кинофестиваля (IFFI), который ежегодно проводится в одном из прибрежных городов индийского штата Гоа.

Картина рассказывает о трех стариках в заброшенной деревне, обнаруживших в реке замерзшего молодого человека, который воскрес и подарил каждому из них чудо, но не предотвратил гибель деревни.

Премьера ПРОЗРАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ состоялась в этом году на кинофестивале «Маяк».

56-й IFFI пройдет с 20 по 28 ноября. Фильмом открытия смотра станет фантастическая драма Габриэля Маскаро ГОЛУБАЯ ТРОПА.

Фото: кадр из фильма ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ