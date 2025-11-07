top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико

«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико

Автор: БК

7 ноября 2025

Картина была отмечена специальным упоминанием жюри на Lusca Fantastic Film Fest

Приключенческое фэнтези Ивана Соснина ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ продолжает покорять зарубежного зрителя – картина была отмечена специальным упоминанием жюри на фестивале Lusca Fantastic Film Fest в Пуэрто-Рико.

Главные роли в фильме производства ID Production и Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ исполнили Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников. Продюсеры картины – Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Яна Шмайлова и Максим Ковалевич.

Lusca Film Fest – один из крупнейших фестивалей жанрового кино в Латинской Америке, где фантастика, фэнтези и хоррор пересекаются с социальными темами и авторским взглядом.

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Папины дочки» вырвались в лидеры
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов
Подробнее
На условиях стопроцентной возвратности Фонд кино поддержит три фильма
Подробнее
Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»
Подробнее
Okko представляет новинки ноября
Подробнее
Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
1-2-3 Production запустил военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ
Подробнее
«Горыныч» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Новое руководство Paramount составило «черные списки» звезд, поддерживающих Палестину
Подробнее
Новый фильм Терренса Малика может так и не выйти в свет
Подробнее
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
Подробнее
В Москве состоялась премьера сказки «Яга на нашу голову»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 ноября
Подробнее

Новости по теме

Ромком «Походу любовь» выиграл пять наград на кинофестивале в Великобритании
Подробнее
Драма «1993» получила награду на кинофестивале в Канаде
Подробнее
Названы победители первого фестиваля аутентичного кино «Алания»
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля научного и индустриального кино «Кремний»
Подробнее
Драма «Мальчик-птица» примет участие в конкурсной программе фестиваля в Италии
Подробнее