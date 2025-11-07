«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико

Картина была отмечена специальным упоминанием жюри на Lusca Fantastic Film Fest

Приключенческое фэнтези Ивана Соснина ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ продолжает покорять зарубежного зрителя – картина была отмечена специальным упоминанием жюри на фестивале Lusca Fantastic Film Fest в Пуэрто-Рико.

Главные роли в фильме производства ID Production и Red Pepper Film при поддержке Министерства Культуры РФ исполнили Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников. Продюсеры картины – Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Яна Шмайлова и Максим Ковалевич.

Lusca Film Fest – один из крупнейших фестивалей жанрового кино в Латинской Америке, где фантастика, фэнтези и хоррор пересекаются с социальными темами и авторским взглядом.

Фото: кадр из фильма ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ