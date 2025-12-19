В клубе миллиардеров становится тесно

В конце ноября произошло событие, которого не наблюдалось в российском прокате на протяжении более трех лет – зарубежный проект заработал в отечественных кинотеатрах свыше 1 млрд рублей. Речь о картине ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, которая стала первым иностранным релизом, преодолевшим заветный рубеж со времен приключенческого экшна АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. Не менее примечательным выглядит и тот факт, что уходящей осенью сразу тремя тайтлами пополнился перечень российских фильмов-миллиардеров. Престижную планку недавно покорили военная драма АВГУСТ, а также сказки ГОРЫНЫЧ и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. БК решил изучить обновленный список лидеров отечественного проката, чтобы понять, что рейтинг самых кассовых релизов может сказать об актуальном состоянии киноиндустрии в стране.

МИЛЛИАРД УЖЕ НЕ ТОТ

Данный материал рассматривался нами как своеобразный сиквел материала, посвященного вопросу роста цены билета. Ранее мы разбирались, к каким последствиям для рынка может привести неизбежное в текущих экономических условиях удорожание услуги кинопоказа. И одним из первых эффектов от этого тренда нами было названо постепенное размывание статуса фильма-миллиардера в российском прокате.

Покорение данного рубежа для любого релиза по-прежнему признается крайне престижным достижением, что, разумеется, объяснимо. Практически на всем протяжении нулевых и десятых годов отечественный кинопоказ находился на стадии экстенсивного и заметного невооруженным глазом роста. Постоянно открывались новые киноплощадки, а перманентное присутствие высокобюджетного голливудского контента (а также его масштабное продвижение западными студиями) обеспечивало кинохождение на достойном уровне. В подобных условиях темпы роста средней цены билета были сдержанными, и появление каждого нового фильма-миллиардера являлось настоящим событием.

За все время наблюдений к текущему моменту на российском рынке набралось 39 отечественных фильмов-миллиардеров. Причем вплоть до 2015 года их число равнялось лишь четырем.

Первым из них стала мелодрама ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ Тимура Бекмамбетова, которая в 2007 году смогла заработать 1,158 млрд рублей. За все время проката на фильм было продано 7,97 млн билетов, что на сегодня является восьмым результатом среди российских проектов по данному показателю за всю историю. По сборам картина в настоящее время занимает только тридцать первое место. Следом за второй ИРОНИЕЙ СУДЬБЫ в клуб миллиардеров вошли ЕЛКИ 3 (4,8 млн зрителей), СТАЛИНГРАД (5,9 млн) и ВИЙ (4,1 млн). Как можно заметить, статус миллиардера обеспечивался на тот момент приближением к отметке в 5 млн проданных билетов. Относительно скромные 4,1 млн зрителей, набранных ВИЕМ, объясняются широкой демонстрацией релиза в тогда еще популярном формате 3D, предполагавшим высокую цену билета.

В период с 2016 по 2019 годы, со вступлением в игру систематической государственной поддержки кинопроизводства, российская киноиндустрия начинает производить крупнобюджетные фильмы с удвоенной силой, что закономерным образом провоцирует новый виток интереса к ним со стороны аудитории. За четыре года выходит уже девять проектов-миллиардеров.

Новыми этапными для российского проката фильмами стали картины ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (7,4 млн зрителей, 9-е место по посещаемости среди российских проектов), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12 млн) и первый ХОЛОП (11,6 млн). Баскетбольная драма стала первым на нашем рынке фильмом, преодолевшим планку в 2 млрд рублей, комедия Клима Шипенко – первым проектом, взявшим планку в 3 млрд. Два последних проекта по-прежнему занимают второе и третье места по посещаемости (см. таблицу ниже). Планка покорения миллиарда в этот момент опускается примерно до 3,8 млн проданных билетов.

С 2020 года логично отсчитывать принципиально иной этап развития отечественного кинопоказа, характеризующийся заметными кризисными явлениями. Период пандемии COVID-19 сменился в 2022-м эпохой «без мейджоров», которая продолжается до сих пор. За последние пять лет клуб отечественных миллиардеров пополнился на 26 тайтлов, 17 из них вступили в него за последние два года.

В связи с этим особенно примечательно, что абсолютного чемпиона, как по сборам, так и по количеству проданных билетов, российский рынок обрел уже в новую эпоху, немногим менее трех лет назад. Семейный проект ЧЕБУРАШКА, пусть и в условиях пониженной конкуренции в тогдашние праздники, но все же произвел абсолютный фурор в отечественных кинотеатрах в январе 2023 года. Блокбастер привлек 6,7 млрд рублей и более 22 млн зрителей – лучший результат по обоим показателям в современной истории наблюдений. ЧЕБУРАШКА окончательно утвердил доминирование российского контента семейной направленности в отечественном прокате. Нового зарубежного миллиардера после этого пришлось ждать еще почти три года, зато число российских продолжило неуклонно расти.

Данный статус для отечественного проекта неразрывно связан с Новым годом и другими праздниками. 18 миллиардеров из 39-ти выходили в декабре-январе, так или иначе пользуясь выгодами от новогоднего зрительского ажиотажа. Топ-7 самых кассовых российских фильмов – именно зимние блокбастеры. Другие популярные среди кассовых хитов месяцы – апрель, февраль и октябрь. За пределами этих пяти месяцев есть только два исключения – мартовский ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (3,7 млн зрителей, 30-е место по посещаемости в данном чарте) и недавний АВГУСТ, выпущенный в сентябре, чей прокат до сих пор продолжается. В мае, июне, июле, августе и ноябре отечественных фильмов-миллиардеров до сих пор не выходило. Впрочем, заявленные на следующий июнь ХОЛОП 3 и на август 2026-го – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК позволяют надеяться, что список месяцев, неудачных для российских релизов, сократится.

Можно утверждать, что отечественные блокбастеры, в особенности сказочной направленности, хотя бы отчасти заместили исчезнувший с рынка заокеанский студийный контент. Из очевидных минусов сложившейся ситуации – высокие кассовые показатели самых востребованных релизов достигаются сегодня за счет заметно меньшего количества проданных билетов, то есть пропорция «касса – посещаемость» изменяется все же в не самую благоприятную сторону. Наименьшее число зрителей среди российских миллиардеров – у проекта ЕЛКИ 11, сумевшего продать год назад всего 2,5 млн билетов. Учитывая, что рост цены похода в кино в ближайшее время не остановится, перед продюсерами и показчиками встает задача не столько компенсировать сокращение посещаемости, сколько стимулировать кинохождение за счет иных, качественных факторов. От производителей рынок ждет еще больше высококлассных проектов, которые благодаря своему высокому уровню будут помогать демонстраторам поддерживать восприятие ценности кинопоказа.

Справедливости ради стоит отметить, что снижение посещаемости кинотеатров – общемировой тренд, и поведение российских зрителей укладывается в глобальную тенденцию, а не является реакцией исключительно на локальные обстоятельства. Сокращение кинохождения началось еще в конце прошлого десятилетия, в разгар гонки стримингов, и в дальнейшем усилилось под влиянием пандемии. Сегодня активизация киносмотрения на мировых рынках сдерживается качеством предложения – после ударов, нанесенных COVID-19 и забастовками, мейджорам не всегда удается представить рынку блокбастеры, обладающие притягательностью хитов прошлых лет. А зритель реагирует на это соответствующим образом, переключаясь на альтернативные развлечения.

«Меня это волновало бы сильнее, если бы данная тенденция не наблюдалась по всему миру. Но раз эта проблема глобальная, то прямой связи с нашей страной и деятельностью нет, – рассуждает в разговоре с БК продюсер Гевонд Андреасян. – Ландшафт индустрии постоянно меняется, как когда-то, например, на смену физическим носителям пришли стриминги или когда раньше один премиум-формат показа сменялся другим. Кино глобально никуда не исчезнет, просто появятся новые инструменты для монетизации. Да, традиционные кинотеатры в условиях оттока аудитории страдают, но и они давно нашли параллельные источники дохода, чтобы полностью не зависеть от поставок контента продюсерами. Я надеюсь, текущая реальность – временная, и рано или поздно появятся новые форматы, которые принесут новые «большие деньги». Предлагаю относиться к этому философски, как к части бизнеса, и просто делать свою работу хорошо».

Продюсер Сергей Сельянов в разговоре с БК также призвал коллег к спокойствию: «Понятно, что увеличение количества фильмов-миллиардеров связано с ростом цен на билеты. Это не бином Ньютона. И можно отнестись к этому обстоятельству философски, то есть принять во внимание девальвацию этого статуса и жить с этой красивой цифрой дальше. Можно переключиться на менее красивую цифру в 3 или, пожалуй, в 3,5 миллиона зрителей, которая более-менее равняет вчерашних миллиардеров с нынешними. Но в любом случае всю сравнительную аналитику нужно переключать с рублей на количество проданных билетов».

Еще один немаловажный нюанс, который бросается в глаза при изучении «клуба миллиардеров» – считанные единицы из них обошлись без государственного участия в своем производственном бюджете. Без господдержки были произведены имеющие в анамнезе участие телеканала проект ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ и сиквел БАТИ, а также фэнтези на основе известного IP ДОМОВЕНОК КУЗЯ. Многие представители отрасли в разговоре с БК не раз подчеркивали: субсидии от Фонда кино и другие формы поддержки позволяют минимизировать риски. Снижение нагрузки на частных производителей повышает шансы на окупаемость проектов, что делает в принципе возможным в нынешних условиях реализацию дорогостоящих и амбициозных замыслов.

Как видно из таблицы, чаще всего госсубсидии составляют от 35% до 65% бюджета картины, в то время как поддержка в размере до четверти производственных расходов – скорее исключение. Наименьшую долю из числа поддержанных проектов получила первая часть фэнтези-франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (14,2%), а рекордсменами по данному показателю стали недавние КРАКЕН и АВГУСТ, которые более чем на две трети были сняты на выделенные средства. Впрочем, эти данные пока не подтверждены окончательно и взяты из открытых источников – полные показатели по релизам появятся на сайте Фонда кино после завершения проката.

Нельзя сказать, что в России сегодня невозможно снять высокобюджетное кино без участия государства: примеры из таблицы, пусть и немногочисленные, это опровергают. Однако очевидно, что без той или иной формы субсидии жанровое разнообразие нашего кино и обобщенный ландшафт отрасли заметно отличались бы от текущих.

По мнению продюсера Гевонда Андреасяна, современные производители более чем научились разрабатывать по-настоящему крупное кино без оглядки на участие государства: «Те же самые фильмы были бы сделаны и без госденег, и были бы те же самые миллиарды, просто право на ошибку в таком случае сильно возрастает. Степень профессионализма не связана с госденьгами, но они позволяют конкретному кинопроизводителю более безопасно жить. Деньги, понятное дело, не добавляют никому таланта. Лично я спокоен, потому что от наличия или отсутствия фильмов-миллиардеров ничего не изменится в моей жизни. В «новогодней битве» на нашем рынке появятся три таких проекта. Два из них будут с госденьгами, третий – без. Что от этого изменится?» С коллегой согласен продюсер Сергей Сельянов: «Ключевое понятие в этом вопросе, что отечественная индустрия так или иначе научилась производить крупные тентполы. Не очень понимаю оппозицию этого понятия к наличию государственной поддержки».

НЕ МИЛЛИАРДОМ ЕДИНЫМ

Продюсер Гевонд Андреасян призвал спокойно относиться к вышеописанным тенденциям: «В нашей сфере наблюдается вполне адекватный рост в сравнении с другими отраслями. Я спокойно отношусь и к двух-, и к трехмиллиардникам. Да, по старым ценам у нас в этом году было бы не восемь миллиардеров, а шесть, но это ничего не значит. Важно, сколько кино стоило в производстве, сколько вложено в маркетинг и окупили ли продюсеры все эти деньги. Есть картины, которые собрали только 300 миллионов рублей, но они намного рентабельнее, чем фильмы-миллиардеры, и именно о таких проектах нужно чаще разговаривать».

С тем, что кинотеатрам в не меньшей степени требуется обычное жанровое кино, а не только блокбастеры, согласен генеральный директор Comscore в России и член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев: «О девальвации самого статуса фильма-миллиардера я бы, наверное, не стал говорить. Все-таки это знаковая величина. Но катастрофическое снижение посещаемости на протяжении последних лет является фундаментальной угрозой для рынка кинотеатров и для системности кинохождения в целом. Поэтому очень хочется, чтобы на примере хотя бы каких-то картин-миллиардеров в сравнении с сопоставимыми фильмами прошлых лет мы видели не только прирост в кассовых сборах, но и сохранение количества зрителей. Пока динамику оцениваю как положительную, но прогрессия изменения числа миллиардеров год к году является недостаточной. Отрасли необходимо, чтобы таких фильмов было около пятнадцати. То есть каждый месяц должно выходить по 1–1,5 миллиардера. Но фундамент индустриального здоровья и желания зрителей системно ходить в кинотеатры – это среднее жанровое кино, которое приносит от 300 миллионов до миллиарда рублей в прокате. И вот этот сегмент сейчас катастрофически просажен, потому что за последние годы мы наблюдаем не более двадцати картин со сборами выше 300 миллионов рублей, тогда как по году их должно быть не менее сорока. И вот в этом состоит главная угроза и главный вызов для индустрии».

Генеральный директор компании «Атмосфера Кино» Вадим Иванов согласен с тезисом, что девальвация статуса фильма-миллиардера происходит, но в то же время он считает, что в 2026-м эта отметка все еще сохранится как отсечка для отделения тентполов от всех остальных фильмов: «Если эрозия цены билета продолжится теми же темпами, то к 2027 году, возможно, надо будет придумать уже что-то другое. Как вариант – можно подумать о том, чтобы перепривязаться к показателям посещаемости, как во Франции, но тогда преимущество получат детско-семейные релизы. Возможно, что вообще ничего не нужно менять и просто ввести категорию супертентполов от 2 миллиардов. Вопрос категоризации, конечно, важный, но не самый главный для индустрии. Думаю, к какому-то варианту мы со временем придем».

Фото: кадр из фильма ХОЛОП

19.12.2025 Автор: Рая Башинская, Илья Кувшинов, Ольга Куликова, Никита Никитин