Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»

Новогодний альманах заработал чуть меньше 170 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда в отечественном прокате стал новогодний альманах ЕЛКИ 12 (NMG). Новинка заработала в первый уикенд около 168 млн рублей (350 тысяч человек), показав среднюю заполняемость в 14 человек на сеанс.



Семейная картина СНЕГОВИК (NKI) стартовала с шестого места таблицы лучших релизов недели. Российский проект записал на свой счет порядка 31 млн рублей (85 тысяч зрителей) за четыре дня проката, пройдя по нижней планке ожиданий.



Замкнули чарт два американских релиза – мелодрама ВЕЧНОСТЬ (VLG) и фэнтезийный экшн ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK). Несмотря на наличие в касте голливудских звезд, фильмы смогли пополнить свою копилку лишь на 13 и 12 млн рублей соответственно.



Фото: кадр из фильма ЕЛКИ 12