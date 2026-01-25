«НМГ Кинопрокат» вернулся в тройку лидеров по итогам 2025 года
Общие сборы кинотеатров России достигли 45,189 млрд рублей
БК продолжает подводить итоги минувшего года. Общие сборы кинотеатров России в 2025 году достигли 45,189 млрд рублей, что на 5,4% превышает показатели 2024-го. При этом посещаемость сократилась на 9,7%, до 105,9 млн человек.
Самым кассовым релизом стала сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, которая смогла преодолеть планку в 3 млрд рублей. Еще один проект, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, заработал свыше 2 млрд. Также еще семь картин привлекли сборы в диапазоне от 1 до 2 млрд. Таким образом, почти вся первая десятка чарта состоит из релизов, освоивших свыше 1 млрд. Годом ранее «миллиардеров» в общей сложности было восемь, то есть на одного меньше.
В 2025-м в лидеры сборов вернулись зарубежные релизы, в частности бронза чарта досталась ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3. Выручка десяти фильмов 2025 года выпуска составила от 500 млн до 1 млрд рублей. В 2024-м таких фильмов было двенадцать. Кассой в диапазоне от 250 млн до 500 млн рублей в прошлом году могут похвастаться в общей сложности пятнадцать проектов – ровно столько же, как и годом ранее. В их число, согласно доступным БК данным, вошли в том числе участники «серого» проката: АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ, ЗВЕРОПОЛИС 2 и ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА, собравшие свои деньги со старта и до 25.01.26.
САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ В КИНОПРОКАТЕ РОССИИ В 2025 ГОДУ
|Название
|Тотал сборов (руб)
|1.
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|3 345 171 776
|2.
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|2 740 483 578
|3.
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|1 915 658 107
|4.
|ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|1 636 958 598
|5.
|БАТЯ 2. ДЕД
|1 594 628 720
|6.
|АВГУСТ
|1 563 145 221
|7.
|ГОРЫНЫЧ
|1 537 531 830
|8.
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|1 230 300 764
|9.
|КРАКЕН
|1 133 074 771
|10.
|ДРАКУЛА
|936 157 078
Лидером по выручке с большим отрывом от конкурентов осталась компания «Централ Партнершип». В ее активе 14,964 млрд рублей, или 33,1% от общего объема рынка. Дистрибьютор сумел превзойти на 1% собственные прошлогодние показатели сборов, хотя число проданных билетов у него упало на 8%. «Централ Партнершип» выпустила шесть из девяти «миллиардеров» года (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД, АВГУСТ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, КРАКЕН).
Серебро в таблице второй год подряд достается компании «Атмосфера Кино» с долей рынка 17,6%. В ее случае прирост сборов достиг 16,5%, посещаемость прибавила 2,2%. Самые кассовые релизы прокатчика: ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, ДРАКУЛА, ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ.
В тройку лидеров вернулась компания «НМГ Кинопрокат» с долей рынка в 13,3%. 2024 год она закончила на четвертом месте с более скромными 9,8%. В ее случае прирост сборов достиг 43,3%, посещаемость прибавила 16,3%. Это лучшая динамика в топ-10. Наиболее успешными стали релизы компании стали ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 12 и КРАСНЫЙ ШЕЛК.
На четвертое место (после третьего в 2024-м) опустилась компания «Вольга», при этом сборы прокатчика выросли на 5,5%. Вновь замкнул пятерку лидеров дистрибьютор «Наше кино». Его доля рынка сократилась с 5,7% до 4,5%. Еще одной компанией, преодолевшей в прошлом году рубеж в миллиард рублей кассовых сборов, стала «Каро Премьер» с 1,752 млрд.
Материал целиком будет доступен в новом печатном выпуске БК. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.
Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
30.01.2026 Автор: БК