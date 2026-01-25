«НМГ Кинопрокат» вернулся в тройку лидеров по итогам 2025 года

БК продолжает подводить итоги минувшего года. Общие сборы кинотеатров России в 2025 году достигли 45,189 млрд рублей, что на 5,4% превышает показатели 2024-го. При этом посещаемость сократилась на 9,7%, до 105,9 млн человек.

Самым кассовым релизом стала сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, которая смогла преодолеть планку в 3 млрд рублей. Еще один проект, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, заработал свыше 2 млрд. Также еще семь картин привлекли сборы в диапазоне от 1 до 2 млрд. Таким образом, почти вся первая десятка чарта состоит из релизов, освоивших свыше 1 млрд. Годом ранее «миллиардеров» в общей сложности было восемь, то есть на одного меньше.

В 2025-м в лидеры сборов вернулись зарубежные релизы, в частности бронза чарта досталась ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3. Выручка десяти фильмов 2025 года выпуска составила от 500 млн до 1 млрд рублей. В 2024-м таких фильмов было двенадцать. Кассой в диапазоне от 250 млн до 500 млн рублей в прошлом году могут похвастаться в общей сложности пятнадцать проектов – ровно столько же, как и годом ранее. В их число, согласно доступным БК данным, вошли в том числе участники «серого» проката: АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ, ЗВЕРОПОЛИС 2 и ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА, собравшие свои деньги со старта и до 25.01.26.

САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ В КИНОПРОКАТЕ РОССИИ В 2025 ГОДУ

Название Тотал сборов (руб) 1. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА 3 345 171 776 2. ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ 2 740 483 578 3. ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 1 915 658 107 4. ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 1 636 958 598 5. БАТЯ 2. ДЕД 1 594 628 720 6. АВГУСТ 1 563 145 221 7. ГОРЫНЫЧ 1 537 531 830 8. АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 1 230 300 764 9. КРАКЕН 1 133 074 771 10. ДРАКУЛА 936 157 078

Лидером по выручке с большим отрывом от конкурентов осталась компания «Централ Партнершип». В ее активе 14,964 млрд рублей, или 33,1% от общего объема рынка. Дистрибьютор сумел превзойти на 1% собственные прошлогодние показатели сборов, хотя число проданных билетов у него упало на 8%. «Централ Партнершип» выпустила шесть из девяти «миллиардеров» года (ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД, АВГУСТ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, КРАКЕН).

Серебро в таблице второй год подряд достается компании «Атмосфера Кино» с долей рынка 17,6%. В ее случае прирост сборов достиг 16,5%, посещаемость прибавила 2,2%. Самые кассовые релизы прокатчика: ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, ДРАКУЛА, ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ.

В тройку лидеров вернулась компания «НМГ Кинопрокат» с долей рынка в 13,3%. 2024 год она закончила на четвертом месте с более скромными 9,8%. В ее случае прирост сборов достиг 43,3%, посещаемость прибавила 16,3%. Это лучшая динамика в топ-10. Наиболее успешными стали релизы компании стали ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 12 и КРАСНЫЙ ШЕЛК.

На четвертое место (после третьего в 2024-м) опустилась компания «Вольга», при этом сборы прокатчика выросли на 5,5%. Вновь замкнул пятерку лидеров дистрибьютор «Наше кино». Его доля рынка сократилась с 5,7% до 4,5%. Еще одной компанией, преодолевшей в прошлом году рубеж в миллиард рублей кассовых сборов, стала «Каро Премьер» с 1,752 млрд.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

30.01.2026 Автор: БК