top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре

Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре

Автор: БК

23 декабря 2025

Такие выводы сделали эксперты Wanta Group в своем новом исследовании

Компания Wanta Group провела исследование, посвященное тратам в предновогодний период. Согласно ему, кино в российском прокате не создает праздничную атмосферу, а лишь использует ее.

Аналитики отмечают, что полученные в ноябре 2025 года данные выявили прямую зависимость между эмоциональным фоном и потребительской активностью. Главным триггером новогоднего настроения остается городской и домашний декор (50-52%). Кино упомянули лишь 13% респондентов. При этом, 45% аудитории с сильным новогодним «вайбом» планируют увеличить бюджет на праздник, а 29% уже совершили первые покупки.

«Цифры показывают четкую логику экономики впечатлений: сначала эмоция, затем действие. Кино обладает уникальной способностью создавать эти эмоции, но сегодня делает это слишком поздно. Когда новогоднее кино приходит в декабре, оно лишь сопровождает уже созданную другими индустриями атмосферу. Чтобы стать драйвером роста, индустрии нужно начинать формировать праздничное настроение в ноябре – именно тогда зарождается та вовлеченная аудитория, которая готова тратить больше и раньше», – заявила генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

Киноиндустрия имеет все возможности стать архитектором праздничного настроения: для этого, по мнению экспертов, необходимо запускать новогодние нарративы и премьеры уже в ноябре, создавать иммерсивные офлайн-активации вокруг фильмов, а также интегрировать праздничные эмоции во все коммуникационные каналы.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма
Подробнее
СТС рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
НТВ рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
«Союзмультфильм» и все-все-все…: прогноз предстоящей «новогодней битвы»
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги 2025 года
Подробнее
КИОН рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
Анимационная лента Константина Бронзита попала в шорт-лист премии «Оскар»
Подробнее
Крис Эванс возвращается в Marvel
Подробнее
Короткометражный фильм Александра Молочникова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Подробнее
Джеймс Кэмерон уже разрабатывает нового «Терминатора»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
Warner Bros. откажется от нового предложения Paramount в пользу Netflix
Подробнее
YouTube приобрел права на трансляцию премии «Оскар»
Подробнее
Wildberries планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Елки 12» вырвались вперед
Подробнее
Мировые кассовые сборы кинотеатров составят $35 млрд в 2026 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 12» вырвались в лидеры
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря
Подробнее
Официальная касса России: успешные приключения Шурика
Подробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
Подробнее

Новости по теме

Жители России хотят смотреть фильмы про любовь и честность
Подробнее
Российские фильмы стали привлекать в кинотеатры больше семейной аудитории
Подробнее
Подростки 14–17 лет оказались главными потребителями отечественного кино среди молодежи
Подробнее
Более трети российской киноаудитории готовы пойти в кинотеатры, как только они откроются
Подробнее
Французский киноэкспорт бьет рекорды
Подробнее