Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре

Такие выводы сделали эксперты Wanta Group в своем новом исследовании

Компания Wanta Group провела исследование, посвященное тратам в предновогодний период. Согласно ему, кино в российском прокате не создает праздничную атмосферу, а лишь использует ее.

Аналитики отмечают, что полученные в ноябре 2025 года данные выявили прямую зависимость между эмоциональным фоном и потребительской активностью. Главным триггером новогоднего настроения остается городской и домашний декор (50-52%). Кино упомянули лишь 13% респондентов. При этом, 45% аудитории с сильным новогодним «вайбом» планируют увеличить бюджет на праздник, а 29% уже совершили первые покупки.

«Цифры показывают четкую логику экономики впечатлений: сначала эмоция, затем действие. Кино обладает уникальной способностью создавать эти эмоции, но сегодня делает это слишком поздно. Когда новогоднее кино приходит в декабре, оно лишь сопровождает уже созданную другими индустриями атмосферу. Чтобы стать драйвером роста, индустрии нужно начинать формировать праздничное настроение в ноябре – именно тогда зарождается та вовлеченная аудитория, которая готова тратить больше и раньше», – заявила генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

Киноиндустрия имеет все возможности стать архитектором праздничного настроения: для этого, по мнению экспертов, необходимо запускать новогодние нарративы и премьеры уже в ноябре, создавать иммерсивные офлайн-активации вокруг фильмов, а также интегрировать праздничные эмоции во все коммуникационные каналы.

Фото: Freepik