Российские фильмы стали привлекать в кинотеатры больше семейной аудитории

Wanta Group представила новое исследование на тему кинохождения

Компания Wanta Group – консалтинг в кино – провела исследование, приуроченное ко Дню российского кино. Согласно ему, отечественные фильмы стали пространством для семейного досуга. За последние несколько лет в прокате стал доминировать семейно-ориентированный контент – сказки, комедии, драмы, которые можно смотреть с детьми, что и определило и портрет зрителя, который сегодня формирует ядро аудитории.



Данные исследования подтверждают: каждый пятый зритель (21%) приходит на отечественный фильм всей семьей, что почти в три раза чаще, чем на иностранные проекты (8%). Контент определяет аудиторию: среди зрителей российского кино заметно больше подростков (12-17 лет – 36%), которые начинают свой кинематографический опыт с отечественных картин, и родителей старше 35 лет (21%).

«Это крайне важный тренд: российское кино не просто привлекает текущего зрителя, но и целенаправленно выращивает новое, лояльное поколение аудитории, которое с самого начала формирует положительное отношение к отечественному контенту и в будущем будет выбирать его осознанно», – комментирует генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

Практически у каждого четвертого (26%) зрителя отечественного фильма есть дети – против 13% у зарубежного кино. Именно женщины, часто выступающие инициаторами семейного досуга, составляют 71% аудитории. Аналитики Wanta также подчеркивают, что успех заключается не только в ориентированности на семейную аудиторию, а в заложенные в картины ценности. Так, например, в 2025 году аудитория четко идентифицирует и выделяет ценности дружбы (23%), человеческого достоинства (13%), любви к семье (15%) и преемственности поколений (6%).

Благодаря понятным ценностям и полученным эмоциям, зрители ставят отечественным фильмам среднюю оценку 9 из 10 против 8 у иностранного кино. Максимальные оценки (9-10) выставляют 61% зрителей против 43% у иностранного. В свою очередь, готовность рекомендовать фильм (NPS) у российского кино втрое выше: +36 против +8.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА