Предварительная касса четверга: «Август» продолжает лидировать

«Первый на Олимпе» стал лучшей новинкой

Согласно предварительным данным, лидером уикенда в третий раз подряд становится военная драма АВГУСТ (CP). Проект заработал 18 млн рублей, и по итогу уикенда должен добавить в свою копилку еще 150-170 млн рублей.

Лучшая новинка недели – спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (СР) – забрала серебро чарта. Фильм с Глебом Калюжным освоил в первый день проката 11 млн рублей, что к вечеру воскресенья должно превратиться в 70-80 млн рублей.

Криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD) с Ченнингом Татумом расположилась на четвертой строчке чарта. Заработанные ей почти 4 млн рублей должны дать около 25-30 млн рублей за четыре дня проката.

Романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА (AK) с Милой Ершовой и Юрием Насоновым заняла пятое место таблицы лучших релизов четверга с результатом в 2,8 млн рублей. С подобным стартом проект может рассчитывать на сборы в районе 20-25 млн рублей к концу недели.

Драма Рона Ховарда ЭДЕМ (GF) также смогла попасть в топ-10 с приблизительным результатом в 1,7 млн рублей. По итогу уикенда на счету картины должно оказаться 11-13 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ