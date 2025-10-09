Фестиваль «Маяк»: день четвертый

Панк и новая искренность

ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина

Продюсеры: Иван Яковенко, Сергей Бредюк

О чем. На двух друзей, панк-музыкантов, обрушивается внезапная обязанность – надо присмотреть за дядей одного из них. Дядю зовут Юра, он с ментальными особенностями и, фактически, сам не может о себе заботиться. Привычный раздолбайский уклад жизни героев им придется срочно менять.

Впечатления. ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА полон энергии, дурацкого обаяния и доброты. Он не хочет читать никаких нотаций, но при этом разговаривает о ценностях и о человечности. Это лента про естественную социализацию, про принятие других людей такими, какие они есть, и в искренности создателей фильма нет сомнений.

В то же время картина ставит перед индустрией вопрос: по идее, мы уже готовы к тому, чтобы людей с особенностями играли люди с особенностями – потому что подлинная субъектность, на достижение которой направлен импакт-контент, должна обретаться не только в кадре, но и за его пределами. Но что делать, если фильм по той или иной причине не может себе позволить такой каст? При всей точности актерской работы Константина Хабенского идеального ответа на этот вопрос как будто пока не существует, однако любые попытки его осмыслить или решить, безусловно, нужно приветствовать. Тем более под такие красивые песни.

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ Татьяны Рахмановой

Продюсеры: Мария Маевская, Валерия Мостовая

О чем. Отец с сыном уходят из дома (а точнее, с дачи), после того, как мать обвиняет их в том, что они разбили ее любимую голубую чашку.

Впечатления. Детско-юношеское кино на языке фестивального артхауса, роуд-муви для самых маленьких и их родителей – которому, как и ранее ПРОЗРАЧНЫМ ЗЕМЛЯМ, не хватает конкретного действия. Двое отправляются в путешествие и хорошо проводят в нем время, хотя и не без тени легкой печали по уходящему детству и его предметному миру. Текст Аркадия Гайдара, конечно, заслуживает переосмысления, но здесь оно блуждает в ближайшем к даче сосняке.

НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ Светланы Проскуриной

Продюсеры: Юлия Тимофеева, Оксана Золотова

О чем. Третий фильм в конкурсе «Маяка» про то, как мать спасает попавшего в криминальный переплет сына. На этот раз дело сразу происходит в провинции – в декорациях классической среднерусской тоски и хтони.

Впечатления. Фильм Проскуриной – самый прямолинейный из упомянутой троицы. Он (почти) лишен метафор, сух и жесток. Любовь здесь, будучи загнанной в угол, показывает какой-то отчаянный оскал. В лучшие моменты картина своей бытовой простотой заставляет вспоминать братьев Дарденн, но нельзя сказать, что она состоит из них целиком – действие периодически буксует вместе с персонажами, которым некуда деться из захлопнувшейся в самом начале ловушки.

Фото: кадр из фильма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА