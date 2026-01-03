Елена Хажинская: «Точно знаю, что любое большое кино не сможет получить максимальной финансовой отдачи без проката на большом экране»

БК обсудил с руководителем букинг-агентства «Оптима кино» состояние отечественного кинотеатрального бизнеса

Незадолго до наступления нового года БК обсудил с руководителем букинг-агентства «Оптима кино» Еленой Хажинской состояние отечественного кинотеатрального бизнеса, осенний всплеск кинохождения и то, насколько хорошо индустрия понимает текущие правила игры.

Мы с вами последний раз общались, казалось бы, сравнительно недавно – но с тех пор российский прокат успел устроить всем нам настоящие американские горки. Летом все было очень плохо, по крайней мере, в официальном сегменте, однако осенью настало резкое улучшение. Согласны ли вы с такой оценкой второго полугодия?

В целом согласна, летом действительно было все очень печально со сборами. Фильмы, которые показали достойные результаты, можно пересчитать по пальцам одной руки: НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, БАЛЕРИНА, МАТЕРИАЛИСТКА, НЕ ОДНА ДОМА 2 и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2. Очень обидно за ПЛАГИАТОРА, однозначно он недоработал свой потенциал. Осенью мы увидели резкое увеличение посещаемости, особенно в конце октября – начале ноября. Ноябрь оказался на втором месте в году по сборам, и даже посещаемость в октябре была лучшей за последние четыре года, а в ноябре – лучшая за последние шесть лет (больше было только в рекордном 2019 году). По деньгам также лучшие показатели этой осенью за последние семь лет, но с учетом инфляции мы проигрываем доковидному 2019-му.

Как вам кажется, что именно сделало октябрь и ноябрь привлекательными для кинохождения?

Тут ответ может быть только один: привлекательное для зрителя кино. И хорошо, что это не только сказки или семейные фильмы. Мы увидели, что и мистическая псевдоисторическая мелодрама ДРАКУЛА может заинтересовать, и экранизация прекрасного романа про Великую Отечественную войну способна привести зрителя в кинотеатры не только на 9 Мая. Ресурс Первого канала творит чудеса, в чем мы в очередной раз убедились. Хорошие результаты показала неоднозначная, но прекрасно разрекламированная АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. С очень выигрышным названием и достойным кастом вышла очередная семейная сказка ГОРЫНЫЧ. Отличные результаты показал спортивный байопик про Юрия Тюкалова ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ. Ну и, конечно, редкий нынче гость – большой голливудский блокбастер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3. Очень порадовали ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ. Неожиданные результаты у ДОЛГОЙ ПРОГУЛКИ.

Имело ли кумулятивный эффект столкновение фактически на одной дате АЛИСЫ, ГОРЫНЫЧА и ФИННИКА 2 – или все же стоило развести их на дистанцию?

Эффекта усиления от нагромождения на одной дате трех фильмов для однотипной аудитории быть не может. Один из этих фильмов должен был выходить в другую дату. Больше всего от этого столкновения пострадал ФИННИК 2. Прекрасный мультфильм с совершенно невероятного уровня графикой должен был собрать миллионов на 100–150 больше. Эта «битва» – уже состоявшийся факт, выводы из нее сделаны не были, и мы снова наступаем на те же грабли. Впереди столкновение трех семейных фильмов на одной дате.

Среди осенних релизов достаточно феноменальную динамику в этом году смог показать ДРАКУЛА, в прошлом году на схожих датах – ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. Видите ли вы в этом какие-то особенности их маркетинга – или дело в уникальном «сарафане» и вечнозеленых брендах самих по себе?

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО – это своего рода уникальный штучный кинотовар. Редко выходят такие прекрасные экранизации. Фильм работал вдолгую именно из-за очень положительного «сарафана». Плюс рекламная кампания оказалась заметная. Результаты были действительно неожиданными, учитывая цифры проката схожих по аудитории новых двух частей ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ. ДРАКУЛА с художественной точки зрения уступает ГРАФУ МОНТЕ-КРИСТО, но успех обеспечило, думаю, то, что сошлись все возможные аудитории, кроме детской. Мелодрама сквозь года для женской аудитории, экшн для мужской и ужасы, мистика для молодежи. Ну и хочется верить, что дополнительная поддержка кинотеатров также внесла свой вклад и принесла дополнительные деньги в копилку сборов. Напомню, что фильм победил на питчинге «АВКшоу», и кинотеатры целенаправленно поддерживали именно этот релиз.

Какие выводы вы сделали после «октябрьской битвы», которые потом применили к «новогодней битве»?

Вывод один: не надо так делать. Двух больших семейных фильмов достаточно для любых каникул, будь то осенние, весенние или новогодние. Киноходящая аудитория ограничена. Сходить семьей даже на два фильма за две недели каникул очень проблематично. Кинотеатры, к сожалению, самостоятельно не могут применить к «новогодней битве» выводы от «осенней битвы». Мы – фактически магазины, продаем тот товар, который нам завезли. На Новый год завезли три семейных фильма, будем продавать их. Можем ли мы повлиять на то, чтобы такого не было? Возможно, но я пока не поняла, как. На следующий Новый год мы видим уже четыре больших семейных проекта, так что, может, сейчас это только разминка?

Еще один любопытный кейс в прокате последних месяцев – ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Как вы оцениваете его результаты и каким в целом видите будущее аниме в российском прокате?

Популярность аниме набирает обороты не только в нашей стране. Подростки точно готовы ходить и смотреть любые полные метры на основе популярных аниме-сериалов. Смотреть это мне, взрослому человеку, конечно, невыносимо (смеется). Но тут надо отделять личное от рабочего. Как говорит один мой хороший коллега, это вкусовщина. Важно понимать, что не все аниме может добиться таких результатов. Большинство аниме no name проходят почти незамеченными в большом прокате, но я уверена, что получают свою аудиторию на онлайн-платформах. За последние два года только два фильма перешагнули границу в 200 миллионов рублей – это МАЛЬЧИК И ПТИЦА гениального Миядзаки и ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. Но у этих проектов сильно разная прокатная судьба. Миядзаки работал вдолгую, постепенно набирая обороты, а ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА – фильм фанатский, и основная аудитория пришла на него в первый уикенд проката. Кинотеатры благодарны правообладателям за то, что они сумели официально привезти в нашу страну такой релиз. Надеюсь, что в будущем мы будем чаще видеть подобные фильмы на наших экранах.

Что вы думаете о цифрах НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ШУРИКА? Глядя на него и на другие российские проекты, как сейчас распределяются приоритеты в коммерческой траектории фильма между традиционным прокатом, VOD и ТВ? Успех в каком медиа является для фильма основным – или этот треугольник стал равносторонним?

Снимаю шляпу перед ТНТ. Это очень грамотный маркетинговый ход перед выпуском своего детища на телеэкраны. А еще и выгодный. Так как VOD пока является непрозрачным рынком и мы со стороны не можем понять его экономику, то мне сложно ответить на этот вопрос. У меня достаточно зашоренный взгляд, я не могу оценить стоимость прав на VOD и ТВ. Не моя сфера деятельности, я же не продюсер. Могу только предположить, что любой продюсер, когда начинает делать большое кино (а меня все-таки интересует именно эта категория контента), в своем бизнес-плане, естественно, закладывает все три источника получения дохода. Но я точно знаю, что любое большое кино не сможет получить максимальной финансовой отдачи без проката на большом экране. Для средних и небольших фильмов, может быть, сразу можно уходить в цифру и на ТВ. Я бы даже предпочла, чтобы процентов 30 примерно в 2025 году сразу вышли именно в цифре и никогда не попадали на большой экран.

Если подводить итоги года, то как вы оцениваете вклад альтернативного проката в бокс-офис 2025 года? Какую динамику ждете от него в 2026-м?

Я пока еще не подводила итоги года и затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но точно пока понятно, что в 2025 году вклад альтернативного проката имел отрицательную динамику. В 2026-м Голливуд подготовил для своих зрителей очень достойный набор фильмов. Что будет происходить с этими фильмами на территории нашей страны, предсказать сложно. Поживем – увидим.

Что в целом в 2025 году стало для вас самым важным трендом или событием в прокате?

Основной тренд, и не только в нашей стране, – угасание интереса к просмотру фильмов на большом экране. Все сложнее привлечь несемейную аудиторию в кинотеатры. В 2025 году были скорее интересные открытия, чем события. Например, мы уже окончательно поняли, что для того, чтобы собрать очень-очень много в прокате, не обязательно быть хорошим фильмом. Или что можно быть сериалом, при этом превратиться в полный метр и заработать больше полутора миллиардов.

Из неожиданного – популярность мюзикла ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Сложный жанр, но авторам удалось и заинтересовать, и правильно спозиционировать, и донести до зрителя необходимость прийти именно в кинотеатр посмотреть этот фильм. Также весьма неожиданны сборы картины про другого нашего великого поэта – ЛЕРМОНТОВ. Она радикально отличается от залихватского ПРОРОКА, но кассу более чем в 60 миллионов рублей для медитативного, размеренного повествования я считаю очень достойной. Думаю, что название сделало свое дело. В кинотеатры пошли классами, но предполагаю, что школьники не смогли полноценно оценить этот фильм.

Радостной новостью было то, что третьи части популярных франшиз, которые финансируются государством, будут выходить в летний период. В следующем году оценим, насколько это поможет летнему прокату. Интересными оказались результаты повторного проката ПИТЕРА FM и ПРОГУЛКИ. Очень порадовали некоторые фильмы, от которых заранее ничего не ждали, например, ромком СВОДИШЬ С УМА – спасибо авторам. Это было очень круто. Не останавливайтесь.

Если смотреть на заграницу, то в Голливуде продолжился кризис идей, и из-за этого мы увидели две хорошие киноадаптации мультфильмов КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА и ЛИЛО И СТИЧ. Порадовали новые серии СУПЕРМЕНА и ГРОМОВЕРЖЦЕВ. Супергеройские фильмы снова начали приобретать человеческий облик. Я с удовольствием посмотрела нового ХИЩНИКА, МИККИ 17 и БИТВУ ЗА БИТВОЙ.

За чем вы следите сейчас в индустрии? Что из происходящего в отрасли сегодня кажется вам важным?

Мировой кризис идей, о котором я уже говорила выше, привел к тому, что мы с вами смотрим бесконечные сиквелы, приквелы, спин-оффы, киноадаптации или пересъемки того, что мы уже видели. В нашей стране жду, когда закончатся сказки, которые можно адаптировать под кино. Сказки – это не плохо, а вот плохие сказки смотреть уже устали. Жду, что прекрасный актер Кологривый станет более тщательно выбирать себе роли, а Прилучный будет сниматься не в каждом фильме братьев Андреасян (улыбается). Также интересно наблюдать, во что разовьется появление ИИ-актрисы Тилли Норвуд и будут ли активно дальше использоваться такие технологии. Бесконечная тема про правила игры, которые теперь никто не понимает. Работаем в тумане, не знаем, что можно, что нельзя. Что надо заблюрить, что вырезать, а что переозвучить. Где заканчивается демонстрация и начинается пропаганда, никто ответить не может. Кастрированные фильмы – теперь наша данность.

Как вы считаете, станет ли «новогодняя битва» рекордной по сборам – и есть ли у нее шансы приблизиться к рекордным цифрам посещаемости?

По деньгам я уверена, что станет. Хотелось бы, конечно, и по посещаемости, но думаю, что достичь нам 29 миллионов посещений в январе, как было в 2019 и 2020 годах, уже невозможно ни при какой цене билета.

Насколько было полезно то, что на Кинорынке и Дне ЦПШ показали все три фаворита «новогодней битвы»? После просмотра скорректировали ли вы как-то роспись фильмов, и если да, то как?

Спасибо большое дистрибьюторам и продюсерам за то, что показали нам всех трех главных фаворитов «новогодней битвы». Мы лично свое мнение не поменяли. Расстановка сил в нашем понимании осталась той же, что и до просмотра. Но вот длину «сарафана» мы скорректировали. Вообще я считаю очень полезным показывать больше фильмов в рамках Кинорынка. К тому же сейчас он проходит в кинотеатре, а там много залов. Параллельные залы можно было бы задействовать как раз для показов.

Что в целом стало самой главной темой Кинорынка? Что вы с коллегами обсуждали по его итогам наиболее активно?

Само собой, «новогоднюю битву» и кому какой фильм больше понравился. Я давно уже не опираюсь на свое собственное мнение от просмотра. Многие фильмы, которые мне лично нравятся, совсем не зарабатывают деньги, а фильмы, которые зарабатывают больше всех, мне как раз совсем не нравятся. Я каждому коллеге об этом и рассказывала. Фильм может быть сколько угодно плохим, но у него хорошая рекламная кампания, понятный посыл, популярный бренд – и монетизация такого продукта сразу повышается в разы. Зритель, когда покупает билет, не знает, что там ему покажут в кинозале, он принимает решение купить билет именно на основании хорошей рекламы.

Чего ждать от цены билета в 2026 году? С какой скоростью она будет расти? Что вы думаете по поводу мнения продюсеров о том, что высокая цена билета – одна из основных причин снижения посещаемости?

По моему мнению, средняя цена билета в 2026 году если и вырастет, то уже не существенно. К концу 2025-го большинство кинотеатров уже скорректировали свою ценовую политику. Да, стоимость билета сейчас со стороны выглядит немаленькой, и может казаться, что опусти мы цену, народ прям дополнительно придет. Индустрия кинопоказа считает, что не придет. Если человек не может потратить на билет 400 рублей, он не придет и за 300 рублей. На ноябрь 2025 года средняя цена билета по стране составляла 443 рубля. Думаю, в 2026-м эта цифра не поднимется выше 450 рублей. Продюсеры снимают свои большие фильмы на государственные деньги. Не хочу сказать, что им эти деньги падают с неба, они действительно делают свое дело зачастую качественно и мы вместе потом зарабатываем, но прошу учесть, что в 2025 году себестоимость одного сеанса по стране составляет примерно 4000 рублей, в прошлом году было 3500, в 2023-м – 2800 рублей. Третий год подряд посещаемость не растет (в 2023 году было 126 миллионов зрителей, в 2024-м – 127 миллионов, в 2025-м будет примерно так же), следовательно, чтобы не уходить в минус, необходимо держать баланс именно ценой билета.

Ну и главное, каждый продюсер должен для себя решить: он за посещаемость или за деньги. Для кинотеатров на этот вопрос есть только один вариант ответа. Например, конкретно сейчас шел фильм, на который два уикенда подряд было сложно купить билеты, потому что его посещаемость была максимальной и никого из зрителей не смутила цена билета. Они просто хотели посмотреть именно это кино. Летом один знаменитый продюсер нам на встрече рассказывал, что читал отзывы после предыдущей «новогодней битвы», где зрители жаловались на высокую цену билета. Только у зрителей в 99 процентах случаев был совершенно другой посыл – не в принципе дорого, а дорого именно за фильм, который им не понравился. Давайте снимать кино, которое публика захочет смотреть на большом экране, и не будет ни жалоб зрителей, ни претензий продюсеров. Если зритель выходит из кинотеатра с положительными эмоциями от просмотра, он никогда не пойдет писать в интернетах о том, что ему было дорого получить эти положительные эмоции.

Есть ли у российского проката шанс в 2026 году стабилизировать посещаемость, не дать ей сокращаться, как на протяжении большей части 2025-го? От чего это будет зависеть?

Пока у меня ощущение, что сокращаться не должно. Третий год наблюдается фактически стагнация этого показателя. Но есть один фактор, который может существенно повлиять на статистику. Если из подсчетов посещаемости пропадут короткометражные фильмы, то мы увидим очень печальную картину.

Как вы оцениваете текущее репертуарное наполнение 2026 года, особенно летнего периода?

Очень сдержанно оцениваю. Да, большие фильмы есть, но их мало. После «новогодней битвы» я рассчитываю на ЛЕВШУ, СКАЗКУ О ЦАРЕ САЛТАНЕ, возможно, на КОРОЛЯ И ШУТА (не понимаю, пока не посмотрю, сейчас для меня это выглядит немного диковато), на ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ, ВТОРУЮ ТЕЩУ, ДОМОВЕНКА КУЗЮ 2, ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, возможно, на АНГЕЛОВ ЛАДОГИ, ЛИТВЯК и КРАСАВИЦУ. Летом ждем КОЛОБКА, ХОЛОПА и новых ЛУНТИКА со СМЕШАРИКАМИ. Осенью – ДЕВЯТУЮ ПЛАНЕТУ, БИТВУ МОТОРОВ, МОРОЗКО, КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. Ну а в декабре 2026-го прямо праздник какой-то – УМКА, ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО, ЧЕБУРАШКА 3, ХОТТАБЫЧ, продолжение ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Было бы неплохо перенести что-то с декабря на осенние месяцы. Я, вероятно, упустила часть достойных фильмов, но буду рада и другим кассовым хитам.

Чего бы вы хотели пожелать российской киноиндустрии в новом году?

Хочу пожелать каждому лично здоровья, душевного спокойствия, любви и благополучия в семье, новых достижений и интересных проектов! А нашей общей любимой индустрии – больших премьер качественных фильмов во всех жанрах, и главное, чтобы зрители не забывали дорогу к большим экранам и приходили к нам почаще за великой магией кино!

Фото: личный архив спикера