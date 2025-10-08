Фестиваль «Маяк»: день третий

Старики и молодежь

НА ВЫБРОС Константина Бронзита

Продюсеры: Карина Кабанова, Юрий Степанов

О чем. Несколько выброшенных на помойку предметов – модный галстук, треснувшая ваза, старый ботинок и так далее – объединяют усилия, чтобы попасть в рай для мусора (а галстук все пытается вернуться домой). В дороге им встретятся крыса-библиотекарь, пожилой интеллигентный мобильник, роботы-пылесосы, а ведомы наши герои, разумеется, иллюзией.

Впечатления. НА ВЫБРОС – идеальный выбор для «Маяка» в качестве первого в истории фестиваля анимационного проекта. Он достаточно сложен технически, крайне бодр по темпу, полон сатирических аллюзий, словесных игр, предельно взрослых образов, смыслов и двусмысленностей. Поиск рая здесь проходит то через потребительский вертеп, то через ночную, полную ужасов, лесную чащу. И разумеется, на самом деле царствие небесное оказывается не совсем тем и не совсем там, где его так жаждут найти герои-отбросы. Зато сам путь к нему – читай, жизнь – подарит им и веру, и дружбу, и счастье.

ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ Дмитрия Давыдова

Продюсер: Максим Добромыслов

О чем. Три старика, последние жители развалившейся, погребенной под снегом деревни, вылавливают из проруби замерзшего мужчину. Тот оттаивает и дарит им полеты под звездным небом и другие чудеса.

Впечатления. Невероятной, неземной красоты фактура ПРОЗРАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ никак не может наполниться содержанием. Это история и про растворяющиеся в зиме и времени корни человечества, и про фаталистскую отвагу, которую требует в качестве жертвы природа, и про бытовую магию – вот только как раз самой истории здесь отчаянно не хватает. Суровые, беспощадно резкие кадры, будто ожившие полотна Эндрю Уайета, и под стать им лица стариков, больше похожие на сложные геологические снимки горных пород, требуют соответствующей событийной внятности – и не получают ее. В итоге обращенный в конце взгляд в камеру одного из героев, как настоящее метавысказывание, спрашивает у зрителей и у авторов: зачем вы здесь?

НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера

(вне конкурса)

Продюсеры: Лоран Петен, Мишель Петен, Майк Близзард

О чем. Париж 1959 года уже поглощен «новой волной» – целой плеядой молодых кинематографистов, перепридумывающих язык этого искусства. Однако Жан-Люк Годар пока отстает от коллег – и только-только начинает снимать свой первый фильм, великий НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ.

Впечатления. Абсолютно, практически неприлично виртуозно снятая и особенно смонтированная, озорная, лихая летопись того безумного хулиганства, которое в итоге породило один из лучших фильмов в мире. С одной стороны – чистая синефилия, с другой – совершенно доступная всем и каждому история о молодом, неопытном и очень нервничающем художнике. Трогательные актерские работы, легкая камера, обаяние Парижа 50-х, уже более-менее пришедшего в себя после войны – а самое главное, огромный заряд вдохновения для всех, кто и сегодня хочет снимать кино. Еще бы: Роберто Росселлини глупости не скажет.

Фото: кадр из фильма ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ