top banner

Фестиваль «Маяк»: день третий

Автор: Максим Острый

8 октября 2025

Старики и молодежь

НА ВЫБРОС Константина Бронзита

Продюсеры: Карина Кабанова, Юрий Степанов

О чем. Несколько выброшенных на помойку предметов – модный галстук, треснувшая ваза, старый ботинок и так далее – объединяют усилия, чтобы попасть в рай для мусора (а галстук все пытается вернуться домой). В дороге им встретятся крыса-библиотекарь, пожилой интеллигентный мобильник, роботы-пылесосы, а ведомы наши герои, разумеется, иллюзией.

Впечатления. НА ВЫБРОС – идеальный выбор для «Маяка» в качестве первого в истории фестиваля анимационного проекта. Он достаточно сложен технически, крайне бодр по темпу, полон сатирических аллюзий, словесных игр, предельно взрослых образов, смыслов и двусмысленностей. Поиск рая здесь проходит то через потребительский вертеп, то через ночную, полную ужасов, лесную чащу. И разумеется, на самом деле царствие небесное оказывается не совсем тем и не совсем там, где его так жаждут найти герои-отбросы. Зато сам путь к нему – читай, жизнь – подарит им и веру, и дружбу, и счастье.

 

ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ Дмитрия Давыдова

Продюсер: Максим Добромыслов

О чем. Три старика, последние жители развалившейся, погребенной под снегом деревни, вылавливают из проруби замерзшего мужчину. Тот оттаивает и дарит им полеты под звездным небом и другие чудеса.

Впечатления. Невероятной, неземной красоты фактура ПРОЗРАЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ никак не может наполниться содержанием. Это история и про растворяющиеся в зиме и времени корни человечества, и про фаталистскую отвагу, которую требует в качестве жертвы природа, и про бытовую магию – вот только как раз самой истории здесь отчаянно не хватает. Суровые, беспощадно резкие кадры, будто ожившие полотна Эндрю Уайета, и под стать им лица стариков, больше похожие на сложные геологические снимки горных пород, требуют соответствующей событийной внятности – и не получают ее. В итоге обращенный в конце взгляд в камеру одного из героев, как настоящее метавысказывание, спрашивает у зрителей и у авторов: зачем вы здесь?

 

НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера
(вне конкурса)

Продюсеры: Лоран Петен, Мишель Петен, Майк Близзард

О чем. Париж 1959 года уже поглощен «новой волной» – целой плеядой молодых кинематографистов, перепридумывающих язык этого искусства. Однако Жан-Люк Годар пока отстает от коллег – и только-только начинает снимать свой первый фильм, великий НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ.

Впечатления. Абсолютно, практически неприлично виртуозно снятая и особенно смонтированная, озорная, лихая летопись того безумного хулиганства, которое в итоге породило один из лучших фильмов в мире. С одной стороны – чистая синефилия, с другой – совершенно доступная всем и каждому история о молодом, неопытном и очень нервничающем художнике. Трогательные актерские работы, легкая камера, обаяние Парижа 50-х, уже более-менее пришедшего в себя после войны – а самое главное, огромный заряд вдохновения для всех, кто и сегодня хочет снимать кино. Еще бы: Роберто Росселлини глупости не скажет.

 

Фото: кадр из фильма ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
Okko рассказал о новинках октября
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и НМГ подготовят креативные кадры для киноиндустрии
Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность»
Подробнее
Джеймс Мэнголд заключил соглашение с Paramount
Подробнее
Касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
СПбМКФ 2025: Опрос дистрибьюторов по итогам контент-форума
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы и сериалы в сентябре 2025 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал боевик «Мир в огне»
Подробнее
Телеканал «Солнце» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Драма «1993» получила награду на кинофестивале в Канаде
Подробнее
В рамках Большого фестиваля мультфильмов впервые пройдет деловая программа
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 сентября – 5 октября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день первый
Подробнее
Официальная касса России: момент истины
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 октября
Подробнее

Рецензии по теме

Фестиваль «Маяк»: день второй
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день первый
Подробнее