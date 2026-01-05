Дмитрий Казуто и Яна Назарова: «Пожелаем киноиндустрии, чтобы в новом году сказочные сборы приносили не только сказки!»

БК встретился с организаторами Международного Контент Форума, чтобы обсудить итоги года

Накануне праздников БК встретился с директором Международного Контент Форума Дмитрием Казуто и продюсером мероприятия Яной Назаровой, чтобы обсудить итоги года и еще раз, уже на дистанции, оценить роль форума в индустриальном пейзаже.

Как вы оцениваете кинопрокатные итоги года? Какие основные тенденции видите?

Дмитрий Казуто: Нас как организаторов не может не радовать тот факт, что фильмы, представленные в рамках форума (не считая участников «новогодней битвы»), с конца сентября уже собрали свыше 8 миллиардов рублей в РФ и СНГ. Таким образом, осенью у нас появился практически второй Новый год. Для нас это самый интересный из итогов года и самая радостная тенденция, так как в этом результате есть и наш вклад.

Как вам кажется, с чем связано снижение посещаемости по сравнению с 2024 годом на протяжении почти всего 2025-го – и почему осенью этот тренд удалось переломить? Насколько этого оживления аудитории хватит? Станет ли лето 2026 года более успешным?

Дмитрий Казуто: Полагаю, что не стоит посыпать голову ни пеплом, ни пеплумом (смеется). В статистике посещаемости невозможно точно отразить результаты неофициального проката, поэтому мы не можем оценить истинный потенциал киноходящей аудитории. Так что, говоря о посещаемости, стоит в первую очередь рассуждать о посещаемости российских фильмов, а она, будем объективны, не может не радовать! Большие зарубежные релизы, такие как ДРАКУЛА и ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, и отдельные независимые проекты также показывают отличные результаты. Если предположить, что в год официально выходило бы десять крупных голливудских картин со всей присущей им рекламной поддержкой, мы бы сейчас получили цифры посещаемости, близкие к допандемийному уровню. Кинотеатры по объективным причинам лишились части той молодежной аудитории, которая заполняла залы на блокбастерах от Marvel, и части взрослой аудитории – в силу недостаточного предложения интересующего ее контента. Тем не менее показатели таких проектов, как, например, КРАКЕН и АВГУСТ, демонстрируют, что отечественные фильмы-события уже начали приводить эту публику в кинотеатры. В этой связи хочу вновь привлечь внимание к проблеме создания специальных версий российских фильмов для проката в широкоэкранных кинотеатрах, в кинозалах с новыми технологиями проекции, такими как HFR, к вопросу создания отечественных аналогов таких технологий, как ScreenX и 4DX.

Осень задала очень хороший тренд, который, как мы все надеемся, будет продолжен в новом году, – сильнейшие релизы нас ждут и зимой, и весной. Что касается лета, то, как мы знаем, проблема решается уже на государственном уровне, сиквелы и триквелы поддерживаются сейчас государством только при условии их выхода в прокат в летний период. Лето 2026 года будет в этом смысле экспериментальным и даст возможность оценить первые результаты всего комплекса мер, предпринимаемых для оживления летнего проката. Надеюсь, что показатели лета 2026 года будут значительно лучше, а уже в 2027-м за летние даты будет конкуренция.

Как вы оцениваете промокампании трех лидеров новогоднего проката?

Яна Назарова: При продвижении этих фильмов задействованы не только традиционные СМИ, но и множество иных инструментов – от терминалов оплаты до самых разных кросс-промоакций. Рекламная поддержка всех трех лидеров беспрецедентна. Мы очень надеемся, что такой уровень продвижения в совокупности с количеством праздничных дней в этом году позволит целевой аудитории посмотреть все три фильма.

Подводя итоги 26-го Санкт-Петербургского контент-форума, поделитесь вашими впечатлениями?

Яна Назарова: Форум прошел сказочно хорошо, и не только благодаря количеству и качеству представленных новых сказок. На всех участников произвели впечатление яркие, насыщенные контентом презентации, проведенные на высочайшем техническом уровне, и творческий подход наших партнеров к продвижению своих фильмов. Место проведения форума позволило им реализовать самые смелые и высокотехнологичные творческие идеи. Многим гостям форум этого года запомнится улыбающимся Чебурашкой, бьюти-корнером из Страны чудес и даже очередью в комнату допросов из АВГУСТА. Все это обеспечила креативная команда «Централ Партнершип». Особую атмосферу создали и яркое представление «Атмосферы Кино», и участие в форуме писателя Евгения Водолазкина. Запомнилось и бармен-шоу от Capella Film – так компания отметила свой юбилей. Мультимедийное шоу «НМГ Кинопрокат», созданное специально для нашего форума и буквально вышедшее за пределы киноэкрана, стало новым словом в презентациях контента. Оно, как и другие яркие (в том числе и в техническом смысле) презентации, было бы невозможно без нашей команды технической поддержки кинопоказа. Вместе с нашим партнером по кинотехнологиям, компанией «Топ Синема», мы собрали команду самых лучших, высококлассных специалистов, которую вновь возглавила и заботливо курировала Полина Ксенофонтова. В преддверии Нового года мы выражаем глубокую признательность дистрибьюторам за огромный эмоциональный и творческий вклад в продвижение своих проектов. Благодаря нашим партнерам форум обновляется, развивается и растет.

Дмитрий Казуто: По общему мнению, масштаб форума превзошел тот уровень, который был в «голливудские» времена. Презентации проходили с аншлагами, все 1100 мест в кинозале были заняты. Мы благодарим всех наших участников и гостей, приезжающих практических из всех регионов страны (несмотря на то, что теперь это иногда бывает гораздо труднее сделать), за оказываемое из года в год доверие. Огромное спасибо всем экспонентам выставки, благодаря которым наш форум является уникальным. Несмотря на то, что ситуацию на рынке оборудования кинотеатров пока нельзя назвать оптимальной, наша выставка почти достигла допандемийного уровня и даже немного превзошла по площади недавно завершившуюся выставку CineAsia в Гонконге. Наша выставка вновь занимает третье место в мире, уступая лишь CinemaCon и CineEurope. Выражаю признательность партнерам нашей деловой программы, которая остается важнейшим и популярным среди участников элементом в архитектуре форума.

Что вы можете пожелать российской киноиндустрии в 2026 году?

Дмитрий Казуто: Чтобы в новом году не только сказки приносили кинотеатрам сказочные сборы! Перед Новым годом мы все ждем чудес. О кино принято говорить как о магии. Поэтому мы пожелаем всем участникам киноиндустрии доброго новогоднего волшебства. И пусть магия кино принесет зрителям обыкновенные и необыкновенные чудеса, а также незабываемые впечатления в волшебной атмосфере кинотеатра!

Когда состоится следующий форум?

Яна Назарова: Мы начнем его 21 сентября и будем удивлять и радовать участников все четыре дня форума, до 24 сентября включительно.

Фото: пресс-служба Международного Контент Форума