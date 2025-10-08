Предпродажи уикенда: «Первый на Олимпе» уступает «Родниной»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную драму ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP), криминальную комедию ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD), фантастическую комедию СВОДИШЬ С УМА (AK) и триллер ЭДЕМ (GF).
Предварительные продажи билетов спортивной драмы ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ составили 1,986 млн рублей. Новинка уступила спортивным лентам РОДНИНА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 76,6 млн) и ФИНАЛ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), но опередила другие аналоги: ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (1,899 млн рублей, стартовые сборы – 55 млн) и ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|РОДНИНА
|3,471
|ФИНАЛ
|2,542
|ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
|1,986
|ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ
|1,899
|ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|1,598
Фантастическая комедия СВОДИШЬ С УМА отметилась предпродажами в размере 555,5 тысячи рублей. Проект проиграл фильму ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), но опередила большинство других аналогов: ПО ЛЮБВИ (437,4 тысячи рублей, стартовые сборы –16,9 млн), МАМЕ СНОВА 17 (223,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), ОЛЕНЬ (206,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (143,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и НЕЙРОБАТЯ (132,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|714,7
|СВОДИШЬ С УМА
|555,5
|ПО ЛЮБВИ
|437,4
|МАМЕ СНОВА 17
|223,6
|ОЛЕНЬ
|206,8
|ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА
|143,6
|НЕЙРОБАТЯ
|132,6
Криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ предварительно освоила 422,7 тысячи рублей. Картина обошла большинство аналогов, включая проекты компании «Парадиз», АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (329,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 36,7 млн без учета превью) и ВАЛЬДО (169,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), а также картины ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (231,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,8 млн), ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (192,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), ИГРА КИЛЛЕРА (139,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,9 млн), ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ
|422,7
|АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ
|329,8
|ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА
|231,4
|ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
|192,7
|ВАЛЬДО
|169,1
|ИГРА КИЛЛЕРА
|139,5
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ
|136,1
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|117,9
Новый фильм Рона Ховарда ЭДЕМ предварительно заработал 337,8 тысячи рублей. Новинка проиграла проекту ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), выступила вровень с лентой СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (339,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн) и обошла другие релизы для подготовленной аудитории: СЕРФЕР (276,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (265,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и ОПУС (242,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|814,9
|СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА
|339,6
|ЭДЕМ
|337,8
|СЁРФЕР
|276,7
|ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ
|265,8
|ОПУС
|242,1
Фото: кадр со съемок фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
08.10.2025 Автор: Никита Никитин