Предпродажи уикенда: «Первый на Олимпе» уступает «Родниной»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную драму ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (CP), криминальную комедию ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (PRD), фантастическую комедию СВОДИШЬ С УМА (AK) и триллер ЭДЕМ (GF).

Предварительные продажи билетов спортивной драмы ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ составили 1,986 млн рублей. Новинка уступила спортивным лентам РОДНИНА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 76,6 млн) и ФИНАЛ (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), но опередила другие аналоги: ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (1,899 млн рублей, стартовые сборы – 55 млн) и ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн).

(млн рублей) РОДНИНА 3,471 ФИНАЛ 2,542 ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ 1,986 ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ 1,899 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,598

Фантастическая комедия СВОДИШЬ С УМА отметилась предпродажами в размере 555,5 тысячи рублей. Проект проиграл фильму ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), но опередила большинство других аналогов: ПО ЛЮБВИ (437,4 тысячи рублей, стартовые сборы –16,9 млн), МАМЕ СНОВА 17 (223,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), ОЛЕНЬ (206,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА (143,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн) и НЕЙРОБАТЯ (132,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,9 млн).

(млн рублей) ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ 714,7 СВОДИШЬ С УМА 555,5 ПО ЛЮБВИ 437,4 МАМЕ СНОВА 17 223,6 ОЛЕНЬ 206,8 ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА 143,6 НЕЙРОБАТЯ 132,6

Криминальная комедия ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ предварительно освоила 422,7 тысячи рублей. Картина обошла большинство аналогов, включая проекты компании «Парадиз», АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ (329,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 36,7 млн без учета превью) и ВАЛЬДО (169,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), а также картины ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (231,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,8 млн), ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (192,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), ИГРА КИЛЛЕРА (139,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,9 млн), ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (136,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,8 млн) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,4 млн).

(млн рублей) ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ 422,7 АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ 329,8 ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА 231,4 ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ 192,7 ВАЛЬДО 169,1 ИГРА КИЛЛЕРА 139,5 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ 136,1 РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9

Новый фильм Рона Ховарда ЭДЕМ предварительно заработал 337,8 тысячи рублей. Новинка проиграла проекту ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), выступила вровень с лентой СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (339,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн) и обошла другие релизы для подготовленной аудитории: СЕРФЕР (276,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (265,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,5 млн) и ОПУС (242,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,1 млн).

(млн рублей) ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 814,9 СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА 339,6 ЭДЕМ 337,8 СЁРФЕР 276,7 ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ 265,8 ОПУС 242,1

Фото: кадр со съемок фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ

08.10.2025 Автор: Никита Никитин