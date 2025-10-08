Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Автор: БК
8 октября 2025
Принять участие в конкурсе можно до 6 ноября включительно
Фонд кино начал прием заявок на поддержку проката национальных фильмов в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года.
Они будут приниматься до 19:00 (мск) 6 ноября.
Комплекты документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более детальная информация доступна на сайте Фонда.
Фото: Фонд кино
