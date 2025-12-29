Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

В числе проектов оказались «Щелкунчик», «Санькя» и «Черный шелк»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 17 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

– 99-Й (50 млн рублей, АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)

– АЙЗА–17 (40 млн рублей, ООО «Брайт Лайф»)

– АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! (30 млн рублей, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП»)

– И Я ПОБЕЖАЛ (30 млн рублей, ООО «АМАЛЬГАМА»)

– КУМПАРСИТА (35 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)

– ЛЕВША (20 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– МАЛЫШ (20 млн рублей, ООО «БиБиДжи»)

– МЕТЕЛЬ (40 млн рублей, ООО «Мастерская»)

– ОДИН НА ВСЕХ (25 млн рублей, ООО «Русские герои»)

– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (35 млн рублей, ООО «ММЕ»)

– ПАДШИЙ (30 млн рублей, ООО «ИРСНА МЕДИА»)

– САНЬКЯ (30 млн рублей, ООО «Гринвич Продакшн»)

– УМКА (30 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)

– ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, ООО «НОТА БЕНЕ»)

– ШТОРМ (30 млн рублей, ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»)

– ШУМ ВРЕМЕНИ (30 млн рублей, ООО «ТПО “РОК“»)

– ЩЕЛКУНЧИК (50 млн рублей, ООО «Киностудия “Слово“»)

Фото: кадр со съемок фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»