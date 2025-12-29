Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
В числе проектов оказались «Щелкунчик», «Санькя» и «Черный шелк»
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 17 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.
– 99-Й (50 млн рублей, АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)
– АЙЗА–17 (40 млн рублей, ООО «Брайт Лайф»)
– АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! (30 млн рублей, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП»)
– И Я ПОБЕЖАЛ (30 млн рублей, ООО «АМАЛЬГАМА»)
– КУМПАРСИТА (35 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
– ЛЕВША (20 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– МАЛЫШ (20 млн рублей, ООО «БиБиДжи»)
– МЕТЕЛЬ (40 млн рублей, ООО «Мастерская»)
– ОДИН НА ВСЕХ (25 млн рублей, ООО «Русские герои»)
– ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (35 млн рублей, ООО «ММЕ»)
– ПАДШИЙ (30 млн рублей, ООО «ИРСНА МЕДИА»)
– САНЬКЯ (30 млн рублей, ООО «Гринвич Продакшн»)
– УМКА (30 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)
– ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, ООО «НОТА БЕНЕ»)
– ШТОРМ (30 млн рублей, ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»)
– ШУМ ВРЕМЕНИ (30 млн рублей, ООО «ТПО “РОК“»)
– ЩЕЛКУНЧИК (50 млн рублей, ООО «Киностудия “Слово“»)
Фото: кадр со съемок фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»