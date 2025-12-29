top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства

Автор: БК

29 декабря 2025

В числе проектов оказались «Щелкунчик», «Санькя» и «Черный шелк»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки на безвозвратной основе было утверждено 17 проектов. Список картин расположен в алфавитном порядке.

99-Й (50 млн рублей, АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)
АЙЗА–17 (40 млн рублей, ООО «Брайт Лайф»)
АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ! (30 млн рублей, ООО «КИНОКОМПАНИЯ ТЕМП»)
И Я ПОБЕЖАЛ (30 млн рублей, ООО «АМАЛЬГАМА»)
КУМПАРСИТА (35 млн рублей, ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
ЛЕВША (20 млн рублей, ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
МАЛЫШ (20 млн рублей, ООО «БиБиДжи»)
МЕТЕЛЬ (40 млн рублей, ООО «Мастерская»)
ОДИН НА ВСЕХ (25 млн рублей, ООО «Русские герои»)
ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (35 млн рублей, ООО «ММЕ»)
ПАДШИЙ (30 млн рублей, ООО «ИРСНА МЕДИА»)
САНЬКЯ (30 млн рублей, ООО «Гринвич Продакшн»)
УМКА (30 млн рублей, ООО «1-2-3 Продакшн»)
ЧЕРНЫЙ ШЕЛК (150 млн рублей, ООО «НОТА БЕНЕ»)
ШТОРМ (30 млн рублей, ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»)
ШУМ ВРЕМЕНИ (30 млн рублей, ООО «ТПО “РОК“»)
ЩЕЛКУНЧИК (50 млн рублей, ООО «Киностудия “Слово“»)

Фото: кадр со съемок фильма ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря
Подробнее
Комедия «Праздники» получит четвертый сезон
Подробнее
Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второй
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Okko подвел итоги 2025 года
Подробнее
Касса России: «Елки 12» возглавили прокат
Подробнее
Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках января
Подробнее
В Москве состоялась премьера музыкальной сказки «Буратино»
Подробнее
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Подробнее
Чебурашка над пропастью: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»
Подробнее
Новый «Хищник» возглавил рейтинг популярных проектов у пиратов в декабре
Подробнее
Сериал «Ландыши» может получить третий сезон
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 декабря 2025 года
Подробнее
Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Сборы якутского кино в 2025 году стали рекордными для региона
Подробнее
ТНТ подвел итоги 2025 года
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее