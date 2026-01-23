Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для создания кинопроектов в России

«Федеральная кинокомиссия» призвана помочь со съемочным потенциалом субъектов России

Министерство культуры России совместно с Фондом кино создало цифровую платформу «Федеральная кинокомиссия», которая станет единым информационным окном, аккумулирующим федеральные и региональные меры поддержки кинопроизводства.

«С помощью этой площадки кинопродюсеры смогут оперативно получать информацию о возможностях организации съемок в различных регионах нашей страны. Здесь можно узнать о локациях, кинокомиссиях, проводимых фестивалях и отснятых кинопроектах, а также взять в аренду реквизит и технику или получить разрешение на перекрытие дорог для реализации киносъемок», – заявила министр культуры Ольга Любимова.

Она также добавила, что портал призван помочь кинематографистам максимально подробно познакомиться со съемочным потенциалом субъектов России, а его федеральный масштаб, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию региональных практик по поддержке отрасли.