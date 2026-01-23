top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для создания кинопроектов в России

Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для создания кинопроектов в России

Автор: БК

23 января 2026

«Федеральная кинокомиссия» призвана помочь со съемочным потенциалом субъектов России

Министерство культуры России совместно с Фондом кино создало цифровую платформу «Федеральная кинокомиссия», которая станет единым информационным окном, аккумулирующим федеральные и региональные меры поддержки кинопроизводства.

«С помощью этой площадки кинопродюсеры смогут оперативно получать информацию о возможностях организации съемок в различных регионах нашей страны. Здесь можно узнать о локациях, кинокомиссиях, проводимых фестивалях и отснятых кинопроектах, а также взять в аренду реквизит и технику или получить разрешение на перекрытие дорог для реализации киносъемок», – заявила министр культуры Ольга Любимова.

Она также добавила, что портал призван помочь кинематографистам максимально подробно познакомиться со съемочным потенциалом субъектов России, а его федеральный масштаб, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию региональных практик по поддержке отрасли.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство
Подробнее
Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокате
Подробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22-25 января
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 года
Подробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5
Подробнее
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянии
Подробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Возвращение в Сайлент Хилл» обогнал «Анчартед», а «Левша» – «Волчка»
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводство
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» остается лидером в мировом прокате
Подробнее
Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»
Подробнее
ТВ-3 подвел итоги смотрения на новогодних праздниках
Подробнее
Стартовал прием заявок на конкурс ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»
Подробнее
Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила лауреатов своей премии
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов
Подробнее
Киноиндустрия и кинообразовательные организации создадут профессиональное учебное пособие
Подробнее
Okko эксклюзивно покажет Зимние Олимпийские игры 2026
Подробнее

Новости по теме

Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за 2025 год
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее