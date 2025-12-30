top banner

Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за 2025 год

Автор: Илья Кувшинов

30 декабря 2025

Общие сборы кинотеатров, на данный момент, составили 49,6 млрд рублей

В интервью «РИА Новости» министр культуры Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2025 году.

По ее словам, кинотеатры в этом году посетили порядка 116 млн зрителей, а общие сборы составили 49,6 млрд рублей, что на 10% превышает показатели за аналогичный период в 2024-м. Предположительно, по итогам года общий объем рынка кинопроката достигнет 50 млрд рублей.

Министр также добавила, что в 2026 году аудитория отечественных фильмов увеличится еще на 10 млн человек.

По данным БК на 21 декабря, общий сбор кинотеатрального рынка России в 2025 году составил 44,4 млрд рублей. Общая посещаемость, в свою очередь, составила 104,15 млн человек.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой

