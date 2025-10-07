KION рассказал о новинках октября

«Бар «Один звонок», «Арт – это Я» и лицензионные новинки

Одной из главных новинок онлайн-кинотеатра KION в октябре стал детективный триллер с Данилой Козловским и Александром Ильиным-младшим. Все серии проекта уже доступны для просмотра на стриминге.

Кроме того, зрителей ждут документальный сериал «Арт – это Я», комедия КЛЕВЫЙ УLOVE, режиссерский проект Джонни Деппа МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ и другие лицензионные новинки.

Уже на сервисе:

«Бар «Один звонок» (детективный триллер, реж. Сергей Филатов)

В центре истории — загадочный бар «Один звонок». Его невозможно найти по карте: он появляется то в одном, то в другом месте, и его двери распахиваются не для всех. Напитки здесь бесплатные, атмосфера располагает к откровенности, но за единственную услугу придется заплатить слишком высокую цену. Посетителю предлагают возможность дозвониться до человека, который уже ушел из жизни, однако расчет за этот разговор крайне опасен. Бармен, харизматичный и ироничный персонаж, ведет игру по своим правилам, и никто не дает гарантию, что звонок не станет последним.

«Арт – это я» (документальный, реж. Катя Жемерова, Родион Макаров)

Съёмочная группа отправилась в разные регионы страны — от Калининграда и Сочи до Архангельской области и Забайкалья, чтобы увидеть, где и как формируется новая культурная карта России.

ХАЙДИ. МОЯ ХИТРАЯ РЫСЬ (анимационный, реж. Тоби Шварц, Айзея Рока Берриди)

Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зелёным Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысёнка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.

«Пин-Код 2.0» (анимационный, реж. Алексей Горбунов, Евгения Щербакова, Светлана Мардаголимова и другие)

В результате опытов небезызвестного рогатого учёного Смешарики попадают в виртуальную модель своего мира, которая оказывается огромной Метавселенной. Вместе с искусственным интеллектом Эвой друзья решают исследовать новый мир, экспериментируя и изучая технологии будущего. Вскоре выясняется, что Метавселенная хранит много загадок, а выбраться из неё не так-то просто.

С 18 октября:

КЛЕВЫЙ УLOVE (комедия, реж. Максим Максимов)

Вика, Аня и Милана, подруги с проблемами в личной жизни, случайно попадают на соревнования по рыбалке, где надеются найти подходящих мужчин. В итоге Гоша будет очаровывать Милану, Игорь, не узнав свою ассистентку Аню, начнёт завоевывать её, а Даниил попытается найти общий язык с Викой.

С 19 октября:

МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (историческая драма, реж. Джонни Депп)

Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины.

С 25 октября:

ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (историческая драма, реж. Джанлука Йодиче)

XVIII век. Людовик XVI, его жена Мария Антуанетта и их дети арестованы и заключены в ожидании суда в тюрьму Тур де Тампль. Неограниченная роскошь светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Вдали от великолепия Версаля они впервые в жизни оказываются уязвимыми.

С 31 октября:

УКРЫТИЕ НОМЕР ОДИН (триллер, реж. Джэми Маршалл)

Существует секретная правительственная программа по устройству в больших городах специальных укрепленных убежищ на случай экстремальных угроз первым лицам государства. Понеся тяжелые потери во время масштабного террористического нападения на правительственный кортеж, шесть агентов спецслужб прячутся в одном из таких мест. Отбиваясь от атак извне, они пытаются восстановить события и приходят к заключению, что среди них находится предатель.

Фото: кадр из сериала «Бар «Один звонок»

