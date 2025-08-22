«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение

Премьера проекта должна была состояться на фестивале «Новый сезон» в 2023 году

Сериал онлайн-кинотеатра KION «Бар «Один звонок» все-таки доберется до зрителя – проект с Данилой Козловским официально получил прокатное удостоверение. Информация об этом появилась в реестре Министерства культуры.

Действие детективного триллера разворачивается в вынесенном в название питейном заведении, где любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру в «русскую рулетку». В актерском составе также задействованы Александр Ильин-младший, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Иван Макаревич и многие другие.

Напомним, что премьера сериала должна была состояться в сентябре 2023 года на фестивале «Новый сезон», однако незадолго до показа он пропал из программы смотра – тогда утверждалось, что проекту Сергея Филатова («Урок») не выдали «прокатку».

Фото: кадр из сериала «Бар «Один звонок»