  • «МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2025 года

«МТС Медиа» подвел итоги за третий квартал и девять месяцев 2025 года

Автор: БК

13 ноября 2025

Совокупная аудитория KION во всех средах в третьем квартале составила 15,3 млн пользователей

Холдинг «МТС Медиа» опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за третий квартал и девять месяцев 2025 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Выручка холдинга за июль – сентябрь увеличилась составила 6,9 млрд рублей, увеличившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а за девять месяцев – 20,5 млрд рублей (+17% год к году). Драйвером роста выручки стало увеличение платящей аудитории медиасервисов, рост оборота билетных платформ под управлением МТС Live и лицензирование оригинального контента KION.

В третьем квартале 2025 года совокупная аудитория KION во всех средах (ОТТ, IPTV, кабельное и спутниковое ТВ) составила 15,3 млн пользователей, увеличившись на 7,3%. Среднее время просмотра на пользователя выросло на 26%. В топ-3 новинок за указанный период попали полнометражный фильм ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ, а также комедийные сериалы «Виноград» и «Три сестры». Помимо этого, в третьем квартале KION успешно завершил переход на собственную ИТ-платформу вместо решения внешнего вендора.

Общий объем продаж (GMV) платформы МТС Live по итогам квартала достиг 8,9 млрд рублей, показав рост на 15% к аналогичному периоду 2024 года. Всего компания реализовала 3,8 млн билетов, что на 13,5% выше прошлогоднего значения.

Ежемесячная активная аудитория (MAU) сервиса «МТС Музыка» в третьем квартале выросла в 1,6 раз, а за 9 месяцев – увеличилась более чем в 2 раза. Также в сервисе стартовала продажа билетов на концерты: найти выступление любимого исполнителя можно на главной странице приложения или через карточку артиста. 

