Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»

Главный приз смотра получило драмеди Александра Титова «Продукты напротив»

21 декабря в московском Арт-Центре «Институт современного искусства» состоялась церемония закрытия XII Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино».

Главный приз смотра получило драмеди Александра Титова «Продукты напротив». Картина также была удостоена награды за лучшую режиссуру и звания лучшего фильма по мнению жюри поколения тиктока. Исполнитель главной роли Игорь Воробьев, в свою очередь, был отмечен специальным упоминанием жюри основного конкурса.

Полный список победителей

• Лучший игровой фильм – «Продукты напротив», реж. Александр Титов

• Лучшая режиссура – Александр Титов («Продукты напротив»)

• Лучшая актерская игра – Яна Есипович («Преступление»)

• Лучший сценарий – Арсен Аристакесян («Немой»)

• Лучшая операторская работа – Габриэлла Мкртчян («Ты меня еще любишь, не так ли, папа?!»)

• Лучшая продюсерская работа – Алексей Козуляев («Только без глупостей»)

• Лучший документальный фильм – «Кретинопись», реж. Мария Филичева

• Лучший анимационный фильм – «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова

• Лучший нейросетевой фильм – «Искусство в мире. Юдифь», реж. Ли Чжин-хо и Пак Джин Ен

• Специальное упоминание жюри – актер Игорь Воробьев («Продукты напротив»)

• Спецприз от Радио Romantika – «Это мой голос», реж. Софья Лебедева

• Спецприз от телеканала «2х2» – «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер

• Спецприз от онлайн-кинотеатра Start – «Путь цветов», реж. Максим Крылов

• Спецприз от проекта VK Creative «Новые эпизоды» – «Сон в синем небе», реж. Марина Несмелова

• Лучший фильм по версии жюри телеграм-каналов о кино – «Немой», реж. Арсен Аристакесян

• Лучший фильм по мнению жюри поколения тиктока – «Продукты напротив», реж. Александр Титов

• Спецдиплом от Таисьи Калининой – «Дуры», реж. Елизавета Согрина

• Спецдиплом от Тимофея Кочнева – «Преступление», реж. Александра Вострова

• Спецдиплом от Алексея Онежена – «Мой милый Люк», реж. Сергей Павлов

• Спецдиплом от Артема Кошмана – «Немой», реж. Арсен Аристакесян

• Спецдиплом от Александры Киселевой – «Солнце», реж. Панаила Оспанова

• Спецдиплом от Олега Савостюка – «Статуэтка», реж. Александр Ширманов

• Спецдиплом от Владимира Канухина – «Это мой голос», реж. Софья Лебедева

Фото: пресс-служба фестиваля