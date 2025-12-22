Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»
Главный приз смотра получило драмеди Александра Титова «Продукты напротив»
21 декабря в московском Арт-Центре «Институт современного искусства» состоялась церемония закрытия XII Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино».
Главный приз смотра получило драмеди Александра Титова «Продукты напротив». Картина также была удостоена награды за лучшую режиссуру и звания лучшего фильма по мнению жюри поколения тиктока. Исполнитель главной роли Игорь Воробьев, в свою очередь, был отмечен специальным упоминанием жюри основного конкурса.
Полный список победителей
• Лучший игровой фильм – «Продукты напротив», реж. Александр Титов
• Лучшая режиссура – Александр Титов («Продукты напротив»)
• Лучшая актерская игра – Яна Есипович («Преступление»)
• Лучший сценарий – Арсен Аристакесян («Немой»)
• Лучшая операторская работа – Габриэлла Мкртчян («Ты меня еще любишь, не так ли, папа?!»)
• Лучшая продюсерская работа – Алексей Козуляев («Только без глупостей»)
• Лучший документальный фильм – «Кретинопись», реж. Мария Филичева
• Лучший анимационный фильм – «Сын», реж. Жанна Бекмамбетова
• Лучший нейросетевой фильм – «Искусство в мире. Юдифь», реж. Ли Чжин-хо и Пак Джин Ен
• Специальное упоминание жюри – актер Игорь Воробьев («Продукты напротив»)
• Спецприз от Радио Romantika – «Это мой голос», реж. Софья Лебедева
• Спецприз от телеканала «2х2» – «Алешенька», реж. Дмитрий Геллер
• Спецприз от онлайн-кинотеатра Start – «Путь цветов», реж. Максим Крылов
• Спецприз от проекта VK Creative «Новые эпизоды» – «Сон в синем небе», реж. Марина Несмелова
• Лучший фильм по версии жюри телеграм-каналов о кино – «Немой», реж. Арсен Аристакесян
• Лучший фильм по мнению жюри поколения тиктока – «Продукты напротив», реж. Александр Титов
• Спецдиплом от Таисьи Калининой – «Дуры», реж. Елизавета Согрина
• Спецдиплом от Тимофея Кочнева – «Преступление», реж. Александра Вострова
• Спецдиплом от Алексея Онежена – «Мой милый Люк», реж. Сергей Павлов
• Спецдиплом от Артема Кошмана – «Немой», реж. Арсен Аристакесян
• Спецдиплом от Александры Киселевой – «Солнце», реж. Панаила Оспанова
• Спецдиплом от Олега Савостюка – «Статуэтка», реж. Александр Ширманов
• Спецдиплом от Владимира Канухина – «Это мой голос», реж. Софья Лебедева
Фото: пресс-служба фестиваля