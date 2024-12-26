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Проблемой короткометражного кино в России остается финансирование и конкуренция на фестивалях

Автор: Илья Кувшинов

26 декабря 2024

Wanta Group представила новое исследование

В рамках деловой программы фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) Wanta Group представила новое исследование рынка короткометражного кино, сделанное совместно с Молодежным центром Союза кинематографистов России и продюсерским центром «Мувистарт». Оно проводилось методом онлайн-опроса создателей короткометражного кино в 2024 году, которые принимали участие в различных российских кинофестивалях.

Согласно исследованию, создателями короткометражного игрового фестивального кино в России являются мужчины и женщины в возрасте 30 лет, с опытом работы в кинопроизводстве – причем, больше половины из них имеет высшее образование. По месту проживания за последние шесть месяцев преобладает Москва.

В числе главных мотиваций создания фильма – попадание на фестивали (50%) и желание поднять важную проблему (36%). Отмечается, что проектам с подобными амбициями в большинстве случаев требуется больший бюджет. Независимо от мотивации, сценарии к/м чаще создаются самостоятельно (47%).

Выбор жанра проекта влияет на продолжительность и успешность фильма: драма чаще встречается в работах с хронометражем 11–45 минут (44%), комедия – до 11 минут (46%). В свою очередь, семейное кино чаще побеждает на фестивалях (22%), а авторское чаще снимают те, кто туда не попал (11%).

Если говорить о производственных характеристиках короткометражного фильма, то средний бюджет одной картины составляет около 437 тыс рублей, а средний хронометраж – 17 минут.

Соответственно, ключевой проблемой остается финансирование (68%). В числе других барьеров для создателей короткометражного кино называются высокая конкуренция на фестивалях (29%), ограниченные возможности дистрибуции (26%), нехватка времени (24%) и недостаток знаний и навыков для продвижения (21%).

Участие в фестивалях все еще остается основным каналом продвижения подобного рода картин. Среди наиболее перспективных жанров (которые снимают сейчас и намерены продолжать в будущем) – фэнтези и байопики.

Фото: кадр из фильма «Яблоки»

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