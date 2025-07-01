«Новый сезон» открыл аккредитацию гостей
Автор: БК
1 июля 2025
Подать заявку можно предварительно до 24 августа
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября, открыл аккредитацию гостей смотра.
Подать заявку можно на официальном сайте предварительно до 24 августа. Отмечается, что аккредитация гостей может завершиться и раньше – более точная информация появится в соцсетях смотра.
Помимо этого, организаторы объявили о том, что в этом году на сайте фестиваля не будет общей аккредитации для СМИ – пресс-служба смотра напрямую пригласит журналистов для участия в смотре проектов онлайн-кинотеатров.
Программа и расписание деловой программы будут объявлены позже.
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