«Новый сезон» открыл аккредитацию гостей

Подать заявку можно предварительно до 24 августа

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября, открыл аккредитацию гостей смотра.

Подать заявку можно на официальном сайте предварительно до 24 августа. Отмечается, что аккредитация гостей может завершиться и раньше – более точная информация появится в соцсетях смотра.

Помимо этого, организаторы объявили о том, что в этом году на сайте фестиваля не будет общей аккредитации для СМИ – пресс-служба смотра напрямую пригласит журналистов для участия в смотре проектов онлайн-кинотеатров.

Программа и расписание деловой программы будут объявлены позже.