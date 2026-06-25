Фестиваль «Новый сезон» не состоится в этом году
Автор: БК
25 июня 2026
Организаторы утверждают, что это связано со сложностями с логистикой
Организаторы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» сообщили в официальном телеграм-канале, что смотр этого года не состоится.
«В 2026 году фестиваль «Новый сезон» делает паузу. Это решение продиктовано объективными сложностями с логистикой», – гласит официальное заявление.
Напомним, что «Новый сезон» должен был пройти на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября.
Фото: пресс-служба смотра
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