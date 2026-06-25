Фестиваль «Новый сезон» не состоится в этом году

Организаторы утверждают, что это связано со сложностями с логистикой

Организаторы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» сообщили в официальном телеграм-канале, что смотр этого года не состоится.

«В 2026 году фестиваль «Новый сезон» делает паузу. Это решение продиктовано объективными сложностями с логистикой», – гласит официальное заявление.

Напомним, что «Новый сезон» должен был пройти на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 15 по 20 сентября.

Фото: пресс-служба смотра