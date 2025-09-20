top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей

Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей

Автор: БК

20 сентября 2025

Самым ожидаемым сериалом был признан «Встать на ноги» Павла Тимофеева

В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» завершился четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Победителей этого года определяли гости, участники и зрители смотра, которые голосовали за фильмы и сериалы в специальном ТГ-боте.

Самым ожидаемым сериалом был признан «Встать на ноги» Павла Тимофеева, а лучшим фильмом – СЕМЬЯНИН Дмитрия Власкина.

Награда «Открытие «Нового сезона» от попечительского совета фестиваля досталась режиссеру-дебютанту Мигелю за сериал «Искусство падения».

Приз в новой категории «Лучший трейлер платформы» получил онлайн-кинотеатр KION. Победитель в этой номинации также удостаивается спецприза от «ВКонтакте» – гранта на широкое продвижение проектов, представленных на фестивале. 

Полный список лауреатов
• Самый ожидаемый сериал – «Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев (Okko)
• Лучший фильм – СЕМЬЯНИН, реж. Дмитрий Власкин (Start)
• Герой «Нового сезона» – Гоша Куценко («Встать на ноги», Okko)
• Героиня «Нового сезона» – Анна Михалкова («Полураспад», Okko)
• Открытие «Нового сезона» – Мигель («Искусство падения», Okko)
• Специальный приз – «Феофан», реж. Илья Плотников
• Лучший трейлер платформы – онлайн-кинотеатр KION

Фото: кадр из сериала «Встать на ноги»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в российский прокат
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2025»
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите
Подробнее
Фонд кино провел защиту фильмов для семейной аудитории
Подробнее
Михаил Горфиль занял должность директора по стратегии холдинга «МТС Медиа»
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Фонд кино провел защиту авторских национальных анимационных фильмов
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
Стал известен состав жюри конкурсного отбора проектов игрового кино ФПРК
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 сентября 2025 года
Подробнее
Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»
Подробнее
Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom Festival
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября
Подробнее
Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину
Подробнее
Официальная касса России: возрождение легенды
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония открытия
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 сентября
Подробнее

Новости по теме

Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона
Подробнее
Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
На «Новом сезоне» состоится дискуссия между продюсерами, агентами и маркетингом платформ
Подробнее
Деловая программа «Нового сезона» откроется продюсерской дискуссией
Подробнее
«Бар «Один звонок» с Данилой Козловским получил прокатное удостоверение
Подробнее