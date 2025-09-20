Четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей

Самым ожидаемым сериалом был признан «Встать на ноги» Павла Тимофеева

В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» завершился четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Победителей этого года определяли гости, участники и зрители смотра, которые голосовали за фильмы и сериалы в специальном ТГ-боте.

Самым ожидаемым сериалом был признан «Встать на ноги» Павла Тимофеева, а лучшим фильмом – СЕМЬЯНИН Дмитрия Власкина.

Награда «Открытие «Нового сезона» от попечительского совета фестиваля досталась режиссеру-дебютанту Мигелю за сериал «Искусство падения».

Приз в новой категории «Лучший трейлер платформы» получил онлайн-кинотеатр KION. Победитель в этой номинации также удостаивается спецприза от «ВКонтакте» – гранта на широкое продвижение проектов, представленных на фестивале.

Полный список лауреатов

• Самый ожидаемый сериал – «Встать на ноги», реж. Павел Тимофеев (Okko)

• Лучший фильм – СЕМЬЯНИН, реж. Дмитрий Власкин (Start)

• Герой «Нового сезона» – Гоша Куценко («Встать на ноги», Okko)

• Героиня «Нового сезона» – Анна Михалкова («Полураспад», Okko)

• Открытие «Нового сезона» – Мигель («Искусство падения», Okko)

• Специальный приз – «Феофан», реж. Илья Плотников

• Лучший трейлер платформы – онлайн-кинотеатр KION

Фото: кадр из сериала «Встать на ноги»